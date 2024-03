Natuur Portugees Oorlogschip spoelt aan op oostkust Bonaire Hans Hofstra 2024-03-09 - 2 minuten leestijd

Een Portugees Oorlogschip spoelt aan op de oostkust van Bonaire. Foto: Priscilla Raes

KRALENDIJK – Er zijn meldingen gedaan van diverse Portugese Oorlogsschepen aan de oostkust van Bonaire. Zowel bij Washikemba als wel bij Baby Beach, is één van de dodelijkste ‘kwallen’ ter wereld gesignaleerd. Het Portugese Oorlogschip heeft lange tentakels, waarmee hij zijn prooi kan verlammen en kan doden. Ook is hij gevaarlijk voor de mens.

Eigenlijk is het Portugese Oorlogschip geen kwal. Toch wordt het deze wel vaak in deze categorie geplaatst. Het soort is een complexe kolonie van poliepen. Aan de oostkust zijn afgelopen dagen verschillende foto’s gemaakt van een Portugees Oorlogschip. Zowel bij Washikemba nabij Lagun, als bij Baby Beach in de buurt van Sorobon is een exemplaar gevonden.

Paars Portugees Oorlogschip

Het paarse Portugese oorlogsschip, oftewel de Man o’ War, heeft een drijvende zak die lijkt op een zeil en een paarse of blauwe kleur heeft. Deze zak kan variëren in grootte, maar kan tot wel 30 centimeter lang worden. Onder de drijvende zak bevinden zich lange, dunne tentakels die kunnen uitstrekken tot vele meters lang. Deze tentakels dragen kleine, giftige harpoenachtige structuren genaamd nematocysten, die worden gebruikt om prooien te vangen en te verlammen. De tentakels van het paarse Portugese oorlogsschip bevatten een krachtig gif dat wordt gebruikt om kleine vissen en andere prooien te vangen. Dit gif kan ook bij mensen ernstige irritatie, pijn en zelfs allergische reacties veroorzaken.

Beet van de Man o’ War is gevaarlijk

Een beet van de man o’ war kan gevaarlijk zijn. Vissen overlijden er aan. Als een mens erdoor wordt gestoken, zal je in eerste instantie moeten proberen om de tentakels te verwijderen. Doe dit niet met blote handen, maar gebruik bijvoorbeeld een plastic zak. Spoel na de beet de wond af met zeewater. Doe dit niet met zoet water. Dit kan er juist voor zorgen dat het gif zich nog verder verspreid. Een koud kompres kan helpen om de pijn te verlichten. Als de pijn aanhoudt of ernstig is, of als je symptomen ervaart zoals moeite met ademhalen, misselijkheid, braken, duizeligheid of een allergische reactie, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Een waarschuwing is er nog niet gegeven door Bonairiaanse autoriteiten. Toch zullen windsurfers in de buurt van Lac Bai dit weekend moeten oppassen. Een paars zakje drijvend aan de oppervlakte, mag als gevaarlijk worden beschouwd.