Sint Eustatius Nu officieel: Alida Francis wordt nieuwe gezaghebber van St.-Eustatius Redactie 2024-03-09 - 1 minuten leestijd

Francis zal de eerste vrouwelijke gezaghebber van St. Eustatius zijn. Foto: RCN

DEN HAAG – Alida Francis (58) wordt de nieuwe gezaghebber van het eiland St.-Eustatius. Dat is op vrijdag door de Ministerraad in Den Haag bevestigd.

Het gonsde sinds begin deze week al van de geruchten over een op handen zijnde benoeming van Francis: Eén van de drie kandidaten die in de race was voor de post.

Francis is de eerste vrouwelijke gezaghebber van het eiland. Overigens gaat de benoeming van Francis nog niet meteen in, doch pas op de datum waarop het koninklijk besluit fase 3.0 van de Wet herstel voorzieningen Sint-Eustatius in werking treedt.

Op deze dag wordt formeel ook de bestuurlijke ingreep op Sint-Eustatius beëindigd.

Vereerd

Francis zelf liet vrijdag weten vereerd te zijn door de voordracht. “Ik voel mij ten zeerste vereerd om mijn geboorte eiland en haar inwoners te mogen dienen als de nieuwe gezaghebber. Mijn commitment om in de toekomst te dienen, is dezelfde als die ik vandaag voel en in het verleden voelde.