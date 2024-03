Natuur Succesvol eerste jaar voor vogel monitoring project DCNA Redactie 2024-03-08 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) heeft vorig jaar het project “Monitoring for Bird Biodiversity Conservation in the Dutch Caribbean” geïnitieerd, gesteund door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), met als doel het monitoren en beschermen van landvogelpopulaties op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten.

Na een succesvol eerste jaar zijn de voorbereidingen voor het verzamelen van gegevens in het voorjaar in volle gang. Het uitgebreide project omvat niet alleen gegevensverzameling, maar ook analyse en kennisdeling om vogelpopulatietrends en hun impact op lokale ecosystemen te begrijpen.

De bevindingen van vorig jaar onthulden interessante inzichten, zoals verschillen in soortendistributie tussen eilanden en substraten.

Inzichten

Het project, dat loopt tot 2028, zal volgens DCNA cruciale inzichten bieden in de gezondheid van lokale ecosystemen en beleidsmakers informeren over strategieën voor natuurbehoud. Met voortdurende inspanningen en ondersteuning van financiering zullen beleidsmakers de middelen hebben om Nederlandse Caribische vogelpopulaties effectief te behouden voor toekomstige generaties.