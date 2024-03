Sport & Vrije tijd Bonaire Basketball Federatie kijkt blij terug op succesvolle week met clinics voor coaches Hans Hofstra 2024-03-08 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Afgelopen week waren er een aantal belangrijke dagen voor de Bonaire Basketball Federatie. De federatie organiseerde in samenwerking met Indebon en de Nederlandse Basketball Bond een clinic voor coaches. Het doel was het bevorderen van basketbal op Bonaire. In totaal slaagden zeventien coaches voor het programma.

Van 23 tot 25 februari namen enthousiaste coaches en spelers deel aan het evenement welke op Bonaire werd georganiseerd. Het hoofddoel van de clinics was om een gecertificeerde coachingsopleiding te bieden aan basketbal liefhebbers op Bonaire. Met de opleiding kunnen coaches essentiële vaardigheden en kennis ontwikkelen om basketbal talent op het eiland verder te ontwikkelen.

Windmarc White, Voorzitter van de Bonaire Basketball Federatie, uitte zijn vreugde over het succes van de weekendclinics en bedankte alle deelnemers, coaches en organisaties die betrokken waren. “Het engagement en de passie die door iedereen werd getoond, onderstrepen onze gezamenlijke toewijding aan de groei en ontwikkeling van basketbal in onze gemeenschap”, aldus White.

De samenwerking tussen de Bonaire Basketball Federatie, de Nederlandse Basketball Bond en Indebon weerspiegelt een gedeelde visie om de sport van basketbal te promoten en waardevolle kansen te bieden voor aspirant-atleten en coaches op Bonaire. Door initiatieven zoals deze clinics streven de organisaties ernaar om de basketbalcultuur op het eiland te bevorderen en individuen in staat te stellen hun volledige potentieel zowel binnen als buiten het veld te bereiken.

