Nieuws van Bonaire Bonaire ontvangt record aantal toeristen in februari Redactie 2024-03-07 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Bonaire ontving in februari 2024 een recordaantal van 17.218 verblijfsbezoekers.

In februari 2023 bedroeg het totale aantal bezoekers nog 16.136 en in februari 2019 was dit 13.700. Dit is een stijging van ongeveer 6,7% van 2023 tot 2024 en een substantiële groei van ongeveer 25% van 2019 tot 2024.

Nederlandse bezoekers bleven de grootste groep met 44% van het totaal, gevolgd door de Amerikanen met 28,5%. Curaçao, Canada, Duitsland en Aruba hebben een aanzienlijke bijgedragen geleverd aan de toeristische sector van Bonaire.

In 2024 kende Bonaire een opmerkelijke stijging van 22% voor wat betreft Amerikaanse bezoekers vergeleken met het voorgaande jaar en een substantiële stijging van 81% voor wat betreft Canadese bezoekers.

Ondanks de over het algemeen positieve trends was er een lichte daling van het aantal Nederlandse bezoekers van 7.923 in 2023 naar 7.696 in 2024, wat neerkomt op een daling van ongeveer 2,86%. Deze daling is volgens TCB het gevolg van de daling van het aantal beschikbare vluchten en zitplaatsen op de route Amsterdam-Bonaire als gevolg van een wijziging in de gebruikte vliegtuigen door onze Nederlandse luchtvaartpartners en het aantal geplande routes waarop gevlogen wordt.

Amerikaanse bezoekers kwamen voornamelijk uit New York, Florida, Pennsylvania, Californië en andere grote staten. De leeftijdsgroepen met de hoogste vertegenwoordiging waren die van 55 tot 64 jaar (26,2%) en die van 65 jaar en ouder (24%), wat wijst op een sterke interesse van reizigers in de wat hogere leeftijd.

De Nederlandse bezoekers kwamen vooral uit Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant, met als dominante leeftijdsgroepen die van 55 tot 64 jaar (22%) en die van 45 tot 54 jaar (19%).

Verder heeft Bonaire in januari 2024 54.446 cruisebezoekers en 24 cruiseschepen verwelkomd.