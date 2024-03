Bonaire 105 gaten in futuristische Aquaspace zorgde voor lange restauratiefase voor familie Schaling Hans Hofstra 2024-03-07 - 5 minuten leestijd

KRALENDIJK – Het leek een prachtig familieproject te worden. De familie Schaling kocht de futuristische boot genaamd de Aquaspace. De boot heeft een mooie geschiedenis. Onderwater onderzoeker Jacques Cousteau gebruikte de boot voor zijn onderzoeksteam op de Atlantische oceaan. Toch moest de familie veel tegenslagen verwerken. Maar liefst 105 gaten in de romp zorgde voor veel kopzorgen.

Niet een paar gaten. Maar liefst 105 lekke plekken in de romp zorgde voor een hoofdpijn dossier voor de familie Schaling. Toen de boot werd gekocht, was het niet bekend dat de aluminium boot zoveel onderhoud nodig had. Een lasser moest worden ingevlogen vanuit Curaçao. Op Bonaire was er namelijk niemand die dit kon. Dat was niet het enige probleem. Ook de luiken die op de boot zaten lekten als een zeef. Elke dag werd het probleem groter. In de boot werden termieten in de houten deuren gevonden. Ook dit moest worden aangepakt. Al anderhalf jaar lang zijn Jiske, vader Peter en vriend Sven bezig om de boot af te krijgen.

,,Of ik er spijt van heb gekregen dat we de boot hebben gekocht? Af en toe heb ik dat wel eens. Ik krijg dan het gevoel, waar zijn we aan begonnen. Achteraf gezien denk ik ook dat we de reparaties heel anders hadden moeten aanpakken”, aldus Jiske Schaling.

De familie Schaling kende veel tegenslagen bij de reparatie van de Aquaspace.

Aquaspace voor wetenschappers

Het concept de Aquaspace is bedacht door de beroemde Franse onderzoeker Jacques Cousteau. Architect Jacques Rougerie bouwde de boot tussen 1978 en 1982. Het idee achter de Aquaspace was om onderwaterstations te creëren die zouden dienen als permanente verblijfplaats voor wetenschappers en onderzoekers om de oceanen te bestuderen en te verkennen.

Cousteau geloofde sterk in het belang van het begrijpen en beschermen van de oceanen. Hij zag Aquaspace als een manier om de menselijke aanwezigheid onder water te vergroten en tegelijkertijd de ecologische impact te minimaliseren.

Architect Rougerie wil naar Bonaire komen

Nadat de boot was afgebouwd, gebruikte het onderzoeksteam van Jacques Cousteau de boot om op de Atlantische oceaan onderzoek te doen. Onderzoekers konden onderin de boot goed naar het onderwaterleven kijken. Jacques Rougerie in 1982

,,Het was niet de vaste boot van Cousteau. Hij had een team om zich heen die de Aquaspace wel gebruikte. Met deze boot hebben ze onderzoek gedaan naar Dolfijnen en Walvissen op de weg van Frankrijk naar de Cariben. Wij zijn nog steeds in contact met architect Jacques Rougerie. Hij heeft zelfs aangegeven om naar Bonaire te komen om met ons mee te varen”, aldus Schaling.

Ook van binnen wordt de boot volledig gerenoveerd. Foto: Jiske Schaling

Bijzondere boot

De boot heeft iets weg van een ruimteschip dat op het water drijft. De bijzondere vormen van de boot zijn meteen herkenbaar als je nu door de haven nabij de Airport vaart. ,,De boot heeft twee drijvers aan de buitenkant. Aan de binnenkant zit een soort grote ruimte die wel twee meter onder de wateroppervlakte gaat. Je moet het zien als een soort aquarium. In die ruimte kunnen zestien man zitten. De gehele boot biedt plek voor 25 personen”, aldus Schaling.

Tegenslag op tegenslag

Met vader Peter die dagelijks bezig is om de boot te repareren. En Jiske en Sven die ook veel tijd maken om alles voor elkaar te krijgen, lijkt het einde in zicht te komen. Toch krijgt de familie Schaling wederom te maken met een nieuw probleem: ,,We zijn er bijna. Er was nog één groot probleem. Omdat we er zoveel materiaal uit hebben gehaald, zonk de boot niet meer. Dit was wel nodig. We hebben dus nu grote stukken lood in de boot gelegd. Hierdoor ligt de boot goed in het water en gaat het ‘aquarium’ weer onder water. We zitten in de afrondende fase. De motor wordt gecontroleerd, zonnepanelen worden aangelegd, de keuken en wc moeten nog worden afgemonteerd. Daarna zijn we bijna zo ver om het ruime sop te kiezen”.