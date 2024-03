Vacatures Bonaire Vacature Eilandgriffier Melanie Zandwijk 06 maart 2024

De Eilandgriffie vervult een essentiële rol bij het functioneren van de lokale democratie. Zo ondersteunt zij de Eilandsraad en de raadsleden bij hun taken en zorgt zij voor een goede organisatie en procesbegeleiding van raadsvergaderingen en andere raadsactiviteiten. Het afgelopen jaar is binnen de organisatie een grootschalig verbeter- en versterkingstraject ingezet. Wij komen namens het Openbaar Lichaam Bonaire, graag in aanraking met kandidaten voor de bovenstaande functie.

De functie

Als griffier ben je het eerste aanspreekpunt en de belangrijkste adviseur van de Eilandsraad en andere relevante organen. Je bereidt raadsvergaderingen voor, ondersteunt tijdens de vergaderingen en zorgt voor een gestroomlijnde besluitvorming. Daarnaast adviseer je over strategische positionering, organisatie en werkwijze en bevorder je goede politiek-bestuurlijke verhoudingen. Je bent verantwoordelijk voor het bevorderen van de externe profilering van de organisatie en het geven van inspirerende en motiverende leiding aan de medewerkers van de griffie.

Gewenst profiel

De ideale kandidaat heeft een academisch werk- en denkniveau, met een juridische of bestuurskundige achtergrond. Ervaring met soortgelijke werkzaamheden strekt tot de aanbeveling. Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen. Je kan goed overweg met de politieke en bestuurlijke context van een kleine -doch tegelijkertijd in sommige opzichten complexe- gemeenschap.

Je beschikt verder over zeer goede communicatie vaardigheden, overtuigingskracht en leidinggevende capaciteiten. Behalve het Nederlands en het Engels, ben je zonder meer het Papiaments machtig. Op papier ben je meer dan gemiddeld sterk. Verder herken je je in eigenschappen als integer, stressbestendig, initiatiefrijk en sociaal vaardig.

Van de ideale kandidaat wordt verwacht dat deze op Bonaire woont, of in elk geval bereid is daar op korte termijn naartoe te verhuizen.

Informatie over deze functie is terug te vinden op de website van Linkels & Partners: www.linkels.com/jobs.html. Sollicitaties dienen via e-mail te geschieden gericht aan de heer Harald Linkels, via harald@linkels.com vóór 10 maart, 2024 voorzien van een motivatiebrief/mail en CV.

