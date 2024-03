Sint Eustatius Alida Francis nieuwe gezaghebber van St.-Eustatius Redactie 2024-03-06 - 1 minuten leestijd

DEN HAAG/ORANJESTAD – Er zijn sterke aanwijzingen dat Alida Francis, momenteel nog werkzaam als de door Den Haag benoemde Regeringscommissaris, zeer binnenkort wordt benoemd als de nieuwe gezaghebber van St.-Eustatius.

Francis had samen met twee andere kandidaten de eindfase van de procedure bereikt, die overigens opmerkelijk lang in beslag heeft genomen. Ook opmerkelijk is het feit dat de voltallige eilandsraad van het eiland, bestaande uit de partijen PNP met 3 zetels en DP Statia met twee zetels, zich juist achter een van de tegenkandidaten had geschaard. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen heeft nu blijkbaar besloten, om toch Francis aan te stellen als nieuwe gezaghebber op het eiland.

Naar verluidt is de eilandsraad niet blij met de beslissing. Bronnen vlak bij het eilandelijke parlement wijzen op een gespannen relatie met Francis. Een eerder voltooide mediatiepoging, zou niet hebben geleid tot een structurele verbetering in de verhouding tussen de Raad en Francis.

Voorzitter

Nu het eiland, na diverse jaren van bestuurlijke interventie door Den Haag al haar democratische instellingen terugkrijgt, moet er ook een gezaghebber worden aangesteld. Deze fungeert zowel als voorzitter van zowel de Eilandsraad, als het Bestuurscollege dat op St.-Eustatius bestaat uit de gezaghebber en twee gedeputeerden.