Roekeloos rijgedrag leidt tot wilde achtervolging, waarschuwingsschoten en aanhouding

KRALENDIJK – In de avonduren op zaterdag 2 maart, rond 23:20 uur, vond een achtervolging plaats die later eindigde in een aanrijding op de Kaya Korona.

Een patrouille van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) die op de Kaya Monseigneur Nieuwindt reed, had drie voertuigen gespot die met hoge snelheid in dezelfde richting op de Kaya Nikiboko Zuid reden. Doordat de voertuigen met hoge snelheid voorbij reden, ging de patrouille achter de voertuigen aan.

Bij de rotonde van de Kaya Nikiboko Zuid passeerden alle drie de voertuigen de midden geleider aan de linkerkant terwijl voertuigen uit de tegenovergestelde richting aankwamen rijden. De aankomende voertuigen moesten uitwijken om een aanrijding met de drie voertuigen te voorkomen. De bestuurders bleven met hoge snelheid rijden richting de rotonde Soeurnan di Roozendaal waar vervolgens één van de voertuigen de Kaya Nikiboko Noord richting Amboina op reed. De patrouille ging achter deze auto aan waarbij de bestuurder verschillende malen werd gevorderd om te stoppen, maar geen gehoor gaf en verder reed.

Vanwege de hoge snelheid waarmee de bestuurder reed, overwogen de agenten om de achtervolging te staken vanwege het gevaar op een aanrijding. Tevens toonde de bestuurder roekeloos rijgedrag en haalde meerdere voertuigen in terwijl er andere voertuigen in de tegenovergestelde richting aan kwamen rijden. Op dat moment stopte een andere patrouille schuin op de weg als poging om de roekeloze bestuurder te dwingen om te stoppen. De bestuurder verlaagde zijn snelheid niet en bleef doorrijden in de richting van de dienstwagen en week af net voor het dienstvoertuig om voorbij te rijden richting Playa. Hierdoor werd de achtervolging voortgezet.

Botsingen

Tijdens de achtervolging botste de bestuurder, in Playa, tegen een auto en reed door. Momenten later, op de Kaya Korona raakte de auto de achterkant van een voertuig die voor hem reed waardoor de bestuurder de macht over het stuur verloor, vervolgens een lantaarnpaal raakte met als gevolg dat het voertuig door een heg reed en op een parkeerterrein van een bedrijf tot stilstand kwam. Vervolgens stapten twee personen via het voorportier aan de bijrijderskant van het voertuig uit en probeerden weg te rennen.

Aanhouding

Beide personen kregen het bevel om te blijven staan, maar gaven hier geen gehoor aan. Hierdoor werden waarschuwingsschoten in de lucht gelost. Hierop reageerden de verdachten ook niet en bleven rennen. Na een kleine achtervolging te voet, lukte de agent de eerste verdachte vast te pakken. Tijdens de aanhouding toonde deze verdachte agressief gedrag. De tweede verdachte werd verderop ook aangehouden.

De eerste verdachte, een 19-jarige man met initialen R.J.S.M.P., werd aangehouden voor poging tot doodslag, misdrijven tegen het openbaar gezag, rijden zonder rijbewijs, rijden zonder geldige verzekering en het niet kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs. De tweede verdachte, een 19-jarige man met initialen J.S.P., werd aangehouden voor misdrijven tegen het openbaar gezag en het niet kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs.

De twee andere inzittenden van het voertuig, een 20-jarige man met initialen K.R.W.T. en een 19-jarige man met initialen Q.J.J.H. werden ook aangehouden voor het niet kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs. De auto is in beslag genomen en naar het politiebureau gebracht.