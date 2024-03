MPB heeft bezwaar tegen proces voorbereiding overleg WolBES en FinBES

KRALENDIJK- De Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) uit bij monde van haar fractievoorzitter Junny Wout ernstige bezwaren tegen het proces waarmee besprekingen over de aanpassingen in de WolBES en de FinBES aan de kant van Bonaire werden voorbereid.

Het proces dat is uitgemond in een document met bespreekpunten aan de zijde van Bonaire kan daarom de goedkeuring van de blauwe partij ook niet wegdragen.

“Het bewuste document is zonder betrokkenheid van de bevolking opgesteld. Deze is daardoor niet in de gelegenheid geweest haar mening te geven”, aldus Wout

Ook heeft de MPB haar bedenkingen tegen wat zij omschrijft als ‘de agenda achter het document’. De partij vreest dat die agenda bestaat uit het opnieuw aankaarten van de staatkundige structuur van het eiland, wat volgens de MPB nooit het doel was van de besprekingen over de twee wetten.

Gemiste kans

Volgens Wout is het gebrek aan transparantie een gemiste kans voor een open debat over de gewenste koers van het eiland.