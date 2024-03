Weerbericht van Bonaire: Lokale buien blijven vallen

Het regenseizoen leek even afgelopen te zijn. Toch is Bonaire in een periode aangekomen, waarin geregeld een bui blijft vallen. Ook deze week. Bewolking, een lokale bui en matige wind zijn komende dagen merkbaar op het eiland.

Volgens de voorspelling kunnen bewoners en bezoekers van Bonaire wisselende weersomstandigheden merken de komende dagen. Het weer zal variëren van gedeeltelijk bewolkt tot soms zwaar bewolkt, met lokaal kans op een korte regenbui. De temperaturen zullen een maximum van 30 Celsius bereiken en een minimum van 25 Celsius. Regenbuien zullen vooral tot en met dinsdag meer aanwezig zijn. De wind is matig en komt uit het oosten.