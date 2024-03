Vacature Retail Employee

Als Retail employee bij TUI ben jij de Maker of Happy die klanten blij maakt met onvergetelijke reiservaringen. Of het nu gaat om vliegtickets naar Nederland of een avontuurlijke trip in de regio; jij regelt alles tot in de puntjes. Of de perfecte reis nu direct gevonden wordt of wat meer moeite kost, jij begeleidt de klant met diverse opties en zorgt voor een positieve ervaring. Jouw doel: de klant Happy de deur uit laten gaan!

Verantwoordelijkheden:

Werken in een klein team, waar samenwerking essentieel is.

Inzetten van eigen kennis en ervaring, of samenwerken met collega’s voor een prettige samenwerking.

Afhandelen van vragen, wijzigingen, klachten, of verzoeken om aanvullende dienstverlening voor reeds gekochte producten.

Analyseren van klantwensen en gebruikmaken van klantprofielen in het digitale systeem.

Signaleren van kansen voor kwaliteitsverbetering en rapporteren aan de Manager.

Adequaat handelen en informeren van belanghebbenden bij calamiteiten.

Profiel:

Afgeronde MBO-opleiding, bij voorkeur richting Toerisme.

Minimaal 2 jaar relevante werkervaring.

Klant- en verkoopgericht met sterke communicatieve vaardigheden.

Beheersing van Nederlands, Engels en Papiaments.

Empathisch vermogen en aanpassingsvermogen aan de behoeften van de klant.

Stressbestendig en flexibel in het werken, inclusief roulatie in de weekenden.

Wat bieden wij:

23 vakantiedagen op fulltime basis.

Leuke extra’s zoals 40% korting op TUI reizen, IPB (indien plaats beschikbaar) en een gratis doorlopende reisverzekering.

Health & Wellbeing: digitale inspiratiesessies over voeding & gezondheid.

Life Long Learning (online/offline).

Over TUI:

TUI Nederland, marktleider in de Nederlandse reiswereld, verzorgt jaarlijks meer dan 1,5 miljoen vakanties. TUI Nederland maakt internationaal deel uit van TUI Travel Group, Europees marktleider. TUI fly, de eigen luchtvaartmaatschappij, vliegt met moderne toestellen naar zon- en verre bestemmingen. TUI Dutch Caribbean op Aruba, Bonaire & Curaçao, als onderdeel van TUI Nederland, heeft ongeveer 190 medewerkers verdeeld over de verschillende eilanden.

Sollicitatieprocedure:

Ben jij de enthousiaste Sales Agent die wij zoeken? Solliciteer dan nu via de volgende link: https://careers.tuigroup.com/dutch-caribbean/job/123276_nl/

We kijken uit naar jouw inspiratie voor de toekomst van reizen!