Sleepboot Solo Creed van Panamees bedrijf zou betrokken zijn bij olielekkage nabij Tobago

SCARBOROGH, TOBAGO- De nog altijd voortdurende olielekkage voor de kust van Tobago, die inmiddels een regionale milieucrisis heeft veroorzaakt, heeft verontrustende details aan het licht gebracht over het eigendom en de staat van onderhoud van de bij vervuiling betrokken schepen.

Documenten die zijn blootgelegd door onderzoeksorganisatie Bellingcat en de Trinidad en Tobago Guardian onthullen dat de sleepboot ‘Solo Creed’ die de bewuste barge op sleeptouw had, toebehoorde aan een Panamees bedrijf dat reeds eerder betrokken was bij olietransporten uit Venezuela.

Het onderzoek werpt ook twijfels op over de zeewaardigheid van de gekapseisde barge, die een geschiedenis had van lekkages en onder meer leeggepompt diende te worden op transport voorafgaande aan het onderhavige, om te voorkomen dat dit zou zinken.

Bovendien zijn er tegenstrijdigheden in de eigendoms- en registratiedocumenten van de schepen, wat wijst op mogelijke pogingen om de verantwoordelijkheid voor het lek te verdoezelen. Ondanks verzoeken van de autoriteiten van Trinidad & Tobago om de eigenaar te achterhalen, is nog geen enkele partij publiekelijk geïdentificeerd.

De betrokkenheid van verschillende bedrijven en individuen met een twijfelachtige geschiedenis, waaronder eerdere juridische geschillen en beschuldigingen van wangedrag, voegt complexiteit toe aan de situatie. Augustine Jackson, een sleutelfiguur in de eigendomsstructuur, is gelinkt aan eerdere incidenten en controverses in Guyana en Venezuela.

De reactie van autoriteiten en betrokken partijen is onsamenhangend geweest, met tegenstrijdige verklaringen en een gebrek aan transparantie. Inspanningen om de verantwoordelijken voor het lek ter verantwoording te roepen worden gehinderd door het ingewikkeld web van bedrijfsentiteiten en individuen die betrokken zijn.

Noodzaak van regelgeving

Het olielek voor de kust van Tobago onderstreept de noodzaak van robuuste en strengere regelgeving, transparantie en verantwoordelijkheid in maritieme operaties, zodat eventuele dreigende crises kunnen worden voorkomen of dat daar, op zijn minst, effectiever op kan worden gereageerd.

Het volledige artikel kan hier worden gelezen: https://www.bellingcat.com/news/2024/03/03/tobago-oil-spill-tug-solo-creed-belonged-to-panamanian-firm