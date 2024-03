Nolly Oleana: ,,Bonaire is ontsnapt aan een grote ramp”

Hij zal een van de zwaarste weken hebben gehad als waarnemend gezaghebber. Nolly Oleana kreeg op maandag te horen dat er olie was gestroomd aan de oostkust. Een hectische week volgde. Op vrijdag gingen alle stranden weer open. De leidsman liet weten: ,,We zijn aan een grote ramp ontsnapt”.

In de NOS reportage van zaterdag 2 februari liet Oleana weten: ‘Bonaire is aan een ramp ontsnapt’. En inderdaad, wie vanaf maandag het nieuws volgde omtrent de oliecrisis op Bonaire, kan concluderen dat Bonaire erger bespaard bleef. Olie kwam aan op de oostkust en bevuilde grote gedeeltes van stranden en kust. Een aantal vogels en vissen werden dood aangetroffen.

Voor Oleana was het maandag schrikken. In een reactie laat hij weten: ,,Toen ik het zag, schrok ik meteen. Ik dacht, dit is het begin van veel ellende. Ik ben heel tevreden met het werk wat ik van iedereen heb gezien. Ik had nooit verwacht dat we zo snel al het puin konden opruimen. Achteraf viel de schade mee”

Schrik bij Sorobon

Caesar Finies is één van de managers bij Jibe City in Sorobon. Hij liet weten: ,,Het was dinsdag schrikken voor mij dat er niemand op het water was. Dit soort dingen hebben we al eens eerder gehad. Maar omdat het deze keer veel in één keer binnen kwam, hebben we geluisterd naar de overheid. De communicatie met hen ging goed. Elke dag om 14.00 uur was er een persconferentie. Dat ging prima”.

LVV, de brandweer, STINAPA, het OLB en zelfs het leger grepen in. Zij probeerden met man en macht de olie van de stranden te verwijderen. Bij Lac Bai kwam olie binnen. Maar tot de dag van vandaag lijkt het er op dat een natuurramp daar is voorkomen. Bedrijven aan de oostkust moesten drie dagen dicht, maar ook zij zijn vrijdag weer open gegaan.

Geen nieuwe olie

Sinds vrijdag zijn de stranden van Sorobon weer open. Dat was te zien. Een drukte van jewelste was merkbaar. Veel mensen gingen naar het strand. De olie lijkt grotendeels weg te zijn. Ook Finies laat weten dat ook voor hem er weer veilig naar Sorobon gegaan kan worden: ,,Ik heb geen nieuwe stukjes olie meer gevonden. Niet hier en ook niet aan het einde van het strand”.

Voorzichtigheid geboden

Ondanks de opluchting voor badgasten, de bevolking op Bonaire en de bedrijven op Sorobon, is voorzichtigheid geboden. Of er nieuwe olie gaat stromen richting Bonaire is volgens Oleana nog niet bekend: ,,De scenario’s zagen er zo uit dat het ten noorden of zuiden van het eiland langs zou gaan. We hadden gedacht dat we een beetje olie zouden krijgen. Achteraf hadden we dus een verkeerde inschatting gemaakt. Tijdens de National Hurricane Conference vorig jaar in Amerika hebben we geleerd dat we uiterst voorzichtig moeten zijn met het geven van informatie of advies. Want het kan paniek en ellende creëren. Ik heb van Amerikaanse meteo begrepen dat de wind afgelopen weekend kon draaien. Het zou daarmee weer consequenties kunnen hebben voor het eiland”.