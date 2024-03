Vacature Medewerkers Bar | Bediening | Waiters

Resort Bonaire is voor haar bar & bistro Topaz direct op zoek naar: Medewerkers bar & bediening – fulltime/parttime. Service & bar employees – fulltime/part time.

Voor het kernteam van ons restaurant & poolbar zoeken wij ervaren en gemotiveerde horeca & barmedewerkers. We serveren in ons restaurant ontbijt, lunch en diner. Elders op het resort is een pizzeria. Je maakt makkelijk een praatje, je bent gastvrij, collegiaal, zelfstandig en enthousiast. Heb je ook nog drankenkennis en kan je met een kassa omgaan reageer dan snel. Het gaat om dag, avond en weekenddiensten volgens rooster. Er zijn fulltime & parttime mogelijkheden. Je spreekt Engels of Nederlands.

Topaz bar & bistro at Resort Bonaire is immediately looking for:

Service & bar employees – fulltime/part time

We are looking for experienced and motivated restaurant & bar employees for the core team of our restaurant & pool bar. We serve breakfast, lunch and dinner in our restaurant. There is a pizzeria elsewhere on the resort. You have an easy time chatting, you are hospitable, collegial, independent and enthusiastic. If you also have knowledge of drinks and can handle a cash register, respond quickly. This concerns day, evening and weekend shifts according to schedule. There are full-time & part-time options. You speak English or Dutch.

Mail to restaurant@resortbonaire.nl or call or whatsapp met Femke +599 786 9560

JOIN THE TEAM

– full time/parttime

Voor het kernteam van ons restaurant & poolbar zoeken wij ervaren en gemotiveerde horeca & barmedewerkers. We serveren in ons restaurant ontbijt, lunch en diner. Elders op het resort is een pizzeria. Je maakt makkelijk een praatje, je bent gastvrij, collegiaal, zelfstandig en enthousiast. Heb je ook nog drankenkennis en kan je met een kassa omgaan reageer dan snel. Het gaat om dag, avond en weekenddiensten volgens rooster. Er zijn fulltime & parttime mogelijkheden. Je spreekt engels of Nederlands.

Topaz bar & bistro at Resort Bonaire is immediately looking for:

Service & bar employees – fulltime/part time

We are looking for experienced and motivated restaurant & bar employees for the core team of our restaurant & pool bar. We serve breakfast, lunch and dinner in our restaurant. There is a pizzeria elsewhere on the resort. You have an easy time chatting, you are hospitable, collegial, independent and enthusiastic. If you also have knowledge of drinks and can handle a cash register, respond quickly. This concerns day, evening and weekend shifts according to schedule. There are full-time & part-time options. You speak English or Dutch.

Mail to restaurant@resortbonaire.nl or call or whatsapp met Femke +599 786 9560

JOIN THE TEAM!