Ontdek de verborgen natuurpracht van Bonaire: Bescherm onze unieke soorten

KRALENDIJK – Ons eiland kent vele honderden soorten planten en dieren, zowel op land als in zee. Volgens het Dutch Caribbean Species Register zijn het maar liefst 2.667 soorten. Waarom is dat van belang? Vanzelfsprekend omdat het op 3 maart 2024, World Wildlife Day is!

Wat weten we eigenlijk van al die soorten? Eigenlijk niet eens zoveel. Zo vinden wetenschappers nog geregeld nieuwe soorten op ons eiland. Dat bewijst wel dat de kennis nog niet zo heel groot is. Toch zijn de planten en dieren om ons heen van groot belang voor ons. Ga maar na; we zijn een toeristisch eiland en zonder koralen en vissen in zee zouden we geen duikparadijs meer zijn. Of zijn we toch het flamingo-eiland? Steeds meer vogelaars ontdekken Bonaire als vogelparadijs. En verder we gebruiken cactussen om rum en likeur van te maken! De natuur is dus heel belangrijk voor onze economie. We leven van de natuur, nos ta biba di naturalesa.

Tussen die vele honderden soorten zijn planten of dieren die we allemaal wel kennen. Soorten die voor ons gevoel heel nadrukkelijk aan Bonaire zijn verbonden. Dat kunnen zeldzame of bedreigde soorten zijn, of soorten die alleen op ons eiland voorkomen en verder nergens anders ter wereld. Sommige dieren en planten zijn belangrijk voor onze cultuur of toerisme. We noemen deze verschillende planten en dieren vlaggenschipsoorten. Vlaggenschipsoorten zijn bijzondere dieren of planten die ons helpen om aandacht te krijgen voor natuurbehoud. Ze zijn vaak bekend of erg mooi, waardoor mensen ze willen beschermen.

Laten we eerst wat vlaggenschipsoorten op het land bekijken. De flamingo en de lora strijden om de titel van meest bekende vogel van Bonaire. Parkietjes komen ook op andere eilanden voor, maar die van Bonaire zijn echt uniek. En wat zou Bonaire zijn zonder zuilcactussen en bolcactussen? Typisch voor ons eiland zijn ook pokhout (wayaká), verfhout (brazía) en kibra hacha. Sinds enkele jaren weten we dat onze kabana, de Bonairepalm, echt uniek is. Wat reptielen betreft zijn leguanen en hagedissen natuurlijk erg Bonairiaans. En we moeten de enige inheemse zoogdieren natuurlijk niet vergeten: vleermuizen.

In zee zijn frogfishes, zeepaardjes, zeeschildpadden, dolfijnen, roggen en haaien natuurlijk erg populair bij snorkelaars en duikers. Een soort die zou kunnen uitsterven als we niet oppassen is de karkó.

Sommige van al onze plant- en diersoorten zijn beschermd. Niet door STINAPA, zoals sommige mensen denken, maar door internationale verdragen en door ons eigen bestuurscollege. Het gaat om ruim zestig soorten. En dat kunnen er in de toekomst meer worden. Want onze natuur heeft het erg moeilijk, maar soms vinden we toch nog nieuwe dieren of planten. Bijvoorbeeld zeldzame bomen en nieuwe insecten.