Geschokte reacties op zinloos doden van Tijgerhaai op Sint-Eustatius

ORANJESTAD- Op Sint-Eustatius is vrijdag door veel inwoners verschrikt en boos gereageerd op het doden van een tijgerhaai door vissers op het eiland, die het dier vingen.

Parkbeheerder STENAPA laat in een reactie weten geschokt te zijn door het onnodig doden van het dier. Zij wijst er bovendien op dat het gaat om een strafbaar feit, omdat de handeling in strijd is met vastgestelde natuurwetten.

“Haaien en roggen in de regio zijn wettelijk beschermd vanwege hun ecologische belang en wereldwijd afnemende populaties”, zegt STENAPA. De natuurorganisatie benadrukt de cruciale rol van haaien in mariene ecosystemen, visserijen en toerisme.

Meer voorlichting

STENAPA belooft, naar aanleiding van het incident, de inspanningen te vergroten om inwoners voor te lichten over en te betrekken bij de bescherming van haaien en roggen naar aanleiding van het incident.