TCB en PROCOLOMBIA tekenen overeenkomst voor promoten toerisme tussen Colombia en Bonaire

KRALENDIJK – PROCOLOMBIA en Tourism Corporation Bonaire (TCB) hebben een Memorandum of Understanding getekend, met als doel de samenwerking te versterken bij het bevorderen van toerisme tussen Colombia en Bonaire.

PROCOLOMBIA is onder meer verantwoordelijk voor de promotie van niet-traditionele export, het aantrekken van buitenlandse investeringen en het promoten van toerisme in Colombia.

Het MOU benadrukt samenwerking op initiatieven zoals het bevorderen van luchtverbindingen, het identificeren van export- en investeringsmogelijkheden, het bieden van technische bijstand, het uitwisselen van beste praktijken, het delen van informatie en deelname aan relevante toeristische activiteiten.

De samenwerking markeert een belangrijke stap in het bevorderen van een levendig toeristisch landschap en het presenteren van Colombia als een belangrijke toegangspoort tot Zuid-Amerika, wat de aantrekkelijkheid van beide bestemmingen voor internationale reizigers vergroot.

Enthousiast

“We zijn enthousiast over de kansen die deze samenwerking met PROCOLOMBIA biedt. Door samen te werken, kunnen we de promotie van onze bestemmingen verbeteren en gezamenlijk investeren in het realiseren van directe luchtverbindingen tussen Colombia en Bonaire”, zegt TCB-directeur Miles

Mercera. Carmen Caballero, president van PROCOLOMBIA, is ook tevreden met de overeenkomst. “Bonaire erkent het belang van Colombia als een strategische toegangspoort tot Zuid-Amerika, en we onderzoeken actief mogelijkheden om directe verbindingen tussen onze landen tot stand te brengen”.