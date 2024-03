Negentien potentiële commissarissen op Bonaire ontvangen cursuscertificaat over rol toezichthouder

KRALENDIJK – Een groep van 19 potentiële kandidaten voor de functie van intern toezichthouder heeft op vrijdag in het Marriott Hotel hun certificaat ontvangen, na het volgen van een vier maanden durende cursus.

De cursus werd verzorgd door het Themis Institute onder leiding van professor Frank Kunneman, expert op het gebied van Good Governance en de rol van het Commissariaat.

De cursus werd georganiseerd door het Bureau Deelnemingen van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en behandelde verschillende aspecten van toezicht op het bedrijfsmanagement.

Zowel de docenten als de verschillende deelnemers toonden veel enthousiasme over de deelname en wat ze van de cursus opstaken. “Het onderwerp kan soms droog lijken, maar hoe meer je leert, hoe meer je begrijpt hoe alles samenkomt en op die manier wordt het steeds interessanter,” zegt deelneemster Renan Rodriguez.

Tevreden

Het hoofd van het Bureau Deelnemingen, George Mensché, is blij en tevreden met het de interesse en het resultaat. “In eerste instantie was het moeilijk om genoeg mensen te vinden om deel te nemen, maar nadat we de nodige informatie hadden verstrekt, onder andere via de radio, over het waarom van de cursus, hebben zich toch nog behoorlijk wat mensen aangemeld.

Een interessant detail is dat gezaghebber Nolly Oleana en George Mensché zelf ook deelnamen aan de cursus. “In het begin twijfelde ik of ik moest deelnemen, maar op dat moment redeneerde ik dat ik wellicht nog maar voor een paar maanden waarnemend gezaghebber zou zijn,” zei Oleana met een vette knipoog naar het publiek.

Oleana zei dat de cursus erg intensief was, maar ook eentje die hij zeker niet had willen missen. “Soms realiseer je je niet hoeveel er komt kijken bij het houden van toezicht en de rol van een commissaris, maar ik weet nu uit eigen ervaring dat het heel wat is”.