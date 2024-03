Vacature Hoofd Administratie

Hoofd Administratie bij Roosdom Tijhuis Bonaire (40 uur per week)

Ben jij, een ervaren en zelfstandige professional op het gebied van administratie, klaar voor een nieuwe uitdaging op het prachtige Bonaire? Roosdom Tijhuis Bonaire, een gerenommeerde vastgoedontwikkelaar, zoekt per direct een gedreven Hoofd Administratie om ons team te leiden en te ondersteunen. In deze rol speel je een cruciale rol bij het beheer van de projectadministratie en het opzetten van een nieuwe administratie voor ons bouwcenter op Bonaire.

Over Roosdom Tijhuis Bonaire:

Roosdom Tijhuis Bonaire is een vooraanstaande speler in de vastgoedsector, met een sterke focus op duurzame en hoogwaardige bouwprojecten. Ons team bestaat uit gepassioneerde professionals die streven naar excellentie in alles wat ze doen.

Functieomschrijving Hoofd Administratie:

Als Hoofd Administratie ben je verantwoordelijk voor diverse taken op het gebied van projectadministratie en het opzetten van een nieuwe administratie voor ons bouwcenter. Je zorgt voor een nauwkeurige en tijdige registratie van financiële gegevens, beheert de boekhouding en ondersteunt bij rapportage en analyse. Je rapporteert rechtstreeks aan de controller in Nederland en werkt nauw samen met collega’s op Bonaire.

Verantwoordelijkheden:

Beheer van projectadministratie voor onze bouwontwikkelingsprojecten.

Opzetten van een nieuwe administratie voor ons bouwcenter op Bonaire.

Uitvoeren van financiële analyses en rapportages.

Zorg dragen voor tijdige en nauwkeurige verwerking van financiële gegevens.

Meewerkend leidinggeven aan het administratieve team en waar nodig ondersteuning bieden.

Jouw profiel:

Ruime ervaring in een vergelijkbare rol, bij voorkeur binnen de bouw- of vastgoedsector.

Uitstekende kennis van financiële administratie en boekhoudkundige principes.

Ervaring met Quickbooks is een pré.

Ervaring met het opzetten van administraties is een sterke pré.

Zelfstandig, proactief en hands-on mentaliteit.

Uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen om effectief te rapporteren.

Wat bieden wij:

Een uitdagende leidinggevende functie in een groeiend bedrijf met een sterke reputatie.

De kans om betrokken te zijn bij mooie bouwprojecten en het opzetten van een nieuwe administratie.

Een goed salaris, gebaseerd op jouw werkervaring

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Mogelijkheden voor professionele ontwikkeling.

Een fijne werksfeer dankzij korte lijnen en een platte organisatie.

Wij zorgen voor uitdagende (meerjarige) projecten.

Op korte termijn starten.

Ben jij de ervaren en zelfstandige Hoofd Administratie die ons team komt versterken?

Solliciteer dan door je CV en motivatiebrief te sturen naar werkenbij@roosdomtijhuisbonaire.com.

We kijken uit naar jouw bijdrage aan het succes van Roosdom Tijhuis Bonaire!