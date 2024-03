Militaire inzet versnelt opruiming olievervuiling op Bonaire

KRALENDIJK – Bijna 20 militairen, gestationeerd op Curaçao, zijn ingezet op Bonaire om bij de opruiming van olievervuiling te ondersteunen, na een verzoek van het Openbaar Lichaam van Bonaire. De olie, vermoedelijk afkomstig van een recentelijk gekapseisd schip nabij Tobago, heeft de stranden van het eiland vervuild. De militairen zijn per Kustwachtvaartuig aangekomen en dragen bij aan de schoonmaakwerkzaamheden, die naast de inzet van lokale autoriteiten, de brandweer en vrijwilligers, intensiever zijn geworden door de omvang van de verontreiniging.

Waarnemend gezaghebber Reynolds ‘Nolly’ Oleana benadrukte tijdens een persconferentie de cruciale rol van de militairen in het versnellen van de schoonmaak en bedankte alle betrokkenen voor hun inzet en hulp. Hoewel de situatie momenteel onder controle lijkt, blijft voorzichtigheid geboden en wordt geadviseerd om activiteiten in vervuilde wateren te vermijden, totdat de veiligheid volledig is verzekerd.

Deze inzet valt onder Defensie’s verantwoordelijkheid om civiele autoriteiten te ondersteunen, wat de sterke samenwerking binnen het Koninkrijk onderstreept in tijden van crisis.