Vacature Maatschappelijk Werker Schuldhulpverlening

Team Maatschappelijk werk is op zoek naar een Maatschappelijk werker (2 FTE) voor cluster Schuldhulpverlening. HBO | Fulltime | Sluitingsdatum 15 maart 2024.

Sentro Akseso Boneiru staat voor ondersteuning voor burgers op het gebied van welzijn en is ontstaan uit de bundeling van diverse lokale organisaties, waaronder Sentro Hubentut i Famia, Integrale Wijkontwikkeling, Maatschappelijke Ondersteuning, advies- en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Guiami) en het Zorg- en Veiligheidshuis. Als zelfstandige stichting biedt Akseso een breed scala aan diensten, waarbij alle inwoners van Bonaire kunnen rekenen op toegankelijke informatie, deskundig advies en ondersteuning op diverse leefgebieden.

Bij Akseso zijn wij op zoek naar een bevlogen en ervaren maatschappelijk werker om ons team te versterken binnen het cluster van schuldhulpverlening. Ben jij klaar voor een boeiende uitdaging waarin je het verschil kunt maken in het leven van mensen? Lees dan verder!

Akseso is trots op de dynamische afdeling Maatschappelijk Werk, waarin een team van betrokken maatschappelijk werkers en ondersteunend personeel zich inzet voor het welzijn van onze cliënten. Als groeiende organisatie zijn we toegewijd aan het bieden van hoogwaardige ondersteuning op verschillende leefgebieden.

Functieomschrijving:

Als ervaren maatschappelijk werker binnen het cluster schuldhulpverlening ben je de sleutel tot positieve verandering in het leven van mensen die te maken hebben met financiële uitdagingen. De focus van het maatschappelijk werk ligt op de kwaliteit van het relatie- en gezinssysteem en de werkrelatie met de cliënt. Je bent verantwoordelijk voor het bieden van complexe begeleiding en ondersteuning aan individuen en gezinnen in diverse leefgebieden. Jouw analytische benadering stelt je in staat het welzijnsgehalte van cliëntsysteem te taxeren, interventies te identificeren en passende begeleiding te bieden gericht op het versterken van de krachten van de cliënt en een netwerk.

De Maatschappelijk Werker behandelt complexe hulpvragen binnen minder (voor-) gestructureerde trajecten op het gebied van schuldhulpverlening. Denk hierbij aan budgetvoorlichting, budget coaching, het treffen van regelingen en inkomensbeheer. Er is vaak sprake van enkele stakeholders en er wordt vaak gewerkt op verschillende leefgebieden. De werkzaamheden zijn methodisch en planmatig, met een planbare terugvalstrategie. Er wordt geadviseerd op afgebakende beleidsvragen.

Je neemt autonome beslissingen in het begeleiden/behandelen van individuen en gezinnen, waarbij je niet terugschrikt voor niet-gestructureerd of complexe interventies. Je zorgt voor optimale afstemming tussen de eigen organisatie en externe partijen binnen het kader van wet- en regelgeving en de beroepscode voor maatschappelijk werkers.

Functietaken:

Begeleiden en behandelen van individuen en gezinnen in crisissituaties of multi-pobleemsettings.

Specialiseren in therapeutische interventies gericht op gedragsverandering.

Analyseren van probleemgebieden, opstellen van trajectplannen en doorverwijzen indien nodig.

Bemiddelen bij overheidsinstanties en andere organisaties voor voorzieningen.

Geven van informatie en advies ter bevordering van maatschappelijk welbevinden.

Casusregie, registratie en dossiervorming met adequate overdracht bij afschalen.

Optimaliseren van samenwerkings- en overlegstructuren tussen de eigen en externe organisaties.

Actieve deelname aan relevante overlegplatformen.

Signaleren van knelpunten en doen van verbeteringsvoorstellen.

Afstemmen met leidinggevende over aanpak en informatiebehoeften.

Functie-eisen:

Je denkt en handelt (Multi-) systemisch.

Een pre is training en ervaring in: budget coaching, gezinsscreening, crisisinterventie, Signs of Safety of bemiddeling.

Praktisch-theoretische kennis op het vakgebied.

Inzicht in sociale problematiek op Bonaire.

Kennis van beleidsontwikkelingen en sociale hulpverlening op Bonaire.

Vaardigheid in hanteren van instrumenten op sociaal-maatschappelijk gebied.

Enige ervaring in het opzetten van oplossingsgericht gezins- en relatiekracht in enkelvoudige situaties.

Je bent vaardig in het omgaan met mensen van verschillende culturele achtergronden.

Daarnaast beschik je over:

Minimaal een HBO-diploma in de richting van Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening of gelijkwaardig.

Je hebt affiniteit met de Bonairiaanse cultuur.

Je bent in het bezit van het rijbewijs B.

Je spreekt Papiamentu of bent bereid dit te leren. Daarnaast beheers je de Nederlandse taal.

Beheersing van de Spaanse taal is een pré.

Wat bieden wij:

Inschaling in functieschaal 10 van minimaal $3.162,- en maximaal $4.111 bruto per maand bij een fulltime aanstelling van 36 uur per week. Inschaling op basis van kennis en ervaring.

Vakantiegeld, 13 e maand en pensioenregeling.

23 vakantiedagen bij een fulltime aanstelling.

Een tijdelijke aanstelling van een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren.

Interne- en externe opleidingsmogelijkheden.

Bij kandidaten van buiten het eiland een tegemoetkoming in de verhuiskosten.

Belangrijke informatie:

Een assessment of casusuitwerking kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor informatie over de vacature

Naam: Tara Mauricio, Teamleider Maatschappelijk werk

Telefoon: +599 9 7015263

Email: vacature@aksesobon.com