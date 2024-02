Colombiaanse low cost carrier Wingo houdt Ecuador voor gezien

BOGOTÁ- De Colombiaanse Low Cost Carrier Wingo, dochter van COPA Holdings, houdt haar vluchten tussen Colombia en Ecuador voor gezien.

Opvallend genoeg was Ecuador één van de eerste internationale bestemmingen van de carrier in het jaar 2017. Er wordt door Wingo gevlogen naar zowel Quito as Guayaquil. De laatste vluchten vinden plaats op 7 april aanstaande.

Wingo zegt de beslissing te betreuren, doch deze nodig te achten voor haar winstgevendheid. Het bedrijf wijst ook op de slechte sociaaleconomische toestand in het land op dit moment.

Aruba

Op andere bestemmingen breidt Wingo het aantal vluchten de laatste tijd juist uit. De maatschappij biedt steeds meer vluchten aan tussen Aruba en het Colombiaanse vasteland, met onder meer rechtstreekse vluchten naar Medellín en Cali.

Ook voert de luchtvaartmaatschappij twee maal per week een vlucht uit tussen Curaçao en Bogotá.