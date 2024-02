Vacature Reserveringsmedewerker

Chogogo Resort wordt geprezen om zijn medewerkers en wij zoeken jou! Jij bent energiek en houdt ervan om connecties te maken met mensen. Je bent administratief sterk, hebt oog voor detail en bent enthousiast over hospitality. Chogogo Dive & Beach Resort Bonaire is met 192 kamers, 3 restaurants en een duikschool het vakantieadres van velen.

Als reserveringsmedewerker ben jij het eerste aanspreekpunt van de gasten die willen verblijven bij Chogogo Dive & Beach Resort Bonaire. Middels jouw behulpzaamheid en accuraatheid zorg jij ervoor dat zij een prettige ervaring hebben bij het boeken van hun verblijf. In de rol van reserveringsmedewerker verwerk jij de binnenkomende boekingen in het systeem zodat deze correct en inzichtelijk zijn voor de gehele organisatie. Daarnaast ben jij oplossingsgericht en denk je mee over hoe je het verblijf van de gasten nog onvergetelijker kan maken.

Verantwoordelijkheden:

Het aannemen, afhandelen, bevestigen en controleren van reserveringen met behulp van het reserveringssysteem

Het beantwoorden van vragen van gasten via e-mail en telefoon

Contacten onderhouden met klanten en partners

Samenwerken met de Revenue Manager met betrekking tot afwijkende reserveringen, prijzen en/of condities

Het beheren van de kamervoorraad op diverse boekingskanalen

Wie ben jij?

Gast- en Servicegericht

Zowel schriftelijk als verbaal communicatief vaardig in het Nederlands en Engels

Een echte team player

Accuraat met oog voor detail

Een initiatiefnemer

Iemand die snel kan schakelen

Kennis van het PMS Mews systeem is een pré maar niet noodzakelijk

Flexibel om te werken doordeweeks en in de weekenden (alleen overdag)

Wat bieden wij?

Een fulltime baan op het prachtige Bonaire

Een contract van minimaal 1 jaar

Een leuke werksfeer en een ondersteunend team dat graag haar expertise met jou deelt

Een marktconform salaris

De mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief je duikbrevet te behalen bij onze duikschool

Solliciteren? Dit kan via: careers@chogogo.com