Koningin Máxima heeft ontmoeting met Colombiaanse president Gustavo Petro

BOGOTÁ – In Colombia heeft op dinsdag een ontmoeting plaatsgevonden tussen koningin Máxima en de Colombiaanse president Gustavo Petro.

De koningin is in het Colombiaanse buurland in haar capaciteit van speciale gezant van de Verenigde Naties, waarbij zij zich onder andere inzet voor laagdrempelige financiering aan achtergestelde groepen.

Koningin Máxima en president Petro spraken onder meer over het verbeteren van het financiële systeem om inclusie en efficiëntie te vergroten. President Petro benadrukte daarbij de noodzaak van een kosteloos betalingssysteem in het land. Ook spraken zij over de noodzaak om traditioneel bankieren aan te vullen met moderne financiële diensten zoals digitale bankieren en coöperatieve systemen.

Toerisme

De Colombiaanse president maakte echter ook gebruik van de aanwezigheid van koningin Máxima om te spreken over het belang van toerisme tussen het Colombiaanse vasteland en de ABC-eilanden.

“Ik heb met de koningin van Nederland gesproken over het bevorderen van toerisme tussen het noorden van La Guajira, de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao, en mogelijk de Dominicaanse Republiek. Een overeenkomst zou het gemakkelijker maken voor toeristen om tussen deze prachtige bestemmingen te reizen, wat niet alleen het toerisme zou stimuleren, maar ook de regionale samenwerking zou versterken”, aldus president Petro op zijn officiële Facebook Pagina.