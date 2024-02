Eigenaren surfschool the Frans Paradise: “We zijn weer niet geïnformeerd” 

SOROBON – Sinds maandagmiddag wordt er niet meer gesurft op de wateren van Lac Bai. Surfscholen zitten met hun handen in het haar. Hoelang gaat het nog duren voordat zij weer open mogen gaan? Volgens de eigenaren van the Frans Paradise is dat niet het grootste probleem:”Wij werden van tevoren niet geïnformeerd. Dit had wel gemoeten. Dan hadden wij onze klanten kunnen informeren.”

De letterlijke woorden van de waarnemend gezaghebber Nolly Oleana waren: “We hebben gekozen om geen paniek te zaaien. Daarom hebben we niet direct gecommuniceerd met de bevolking. Er was een redelijke kans dat de olie langs het eiland zou gaan.” Niets bleek minder waar. Een gedeelte van de oostkust van Bonaire is ondertussen besmeurd met bunkerfuel. De natuur is aangetast. Ook bedrijven aan de oostkust kunnen niets anders doen dan meehelpen. Voor hen is het wachten totdat de olie is opgeruimd.

Voor de ondernemers aan de oostkust is dit een groot probleem. Hun business ligt nu al twee dagen stil. Jibe City ondernemer Jalmar de Jong, liet eerder aan Bonaire.nu al weten dat hem dit duizenden dollars per dag zou kosten. Ook eigenaren Taty en Tonky Frans van surfschool the Frans Paradise kijken met lede ogen toe, hoe de olie op ‘hun’ strand is terechtgekomen. Voor de broers zit er deze dagen niets anders op dan mee te helpen om de stranden schoon te houden. Hun passie, surfen en surfles geven, zit er even niet in.

Drie dagen niet surfen

“Ook bij ons kwamen mensen met olieresten uit het water. Daarnaast zat het materiaal onder de zwarte smurrie,” aldus medewerker Terrance Clappers. Het enige wat de medewerkers van the Frans Paradise konden doen, was gasten adviseren niet meer het water op te gaan. Sinds maandagmiddag is er niemand meer die op de wateren van Lac Bai aan het surfen is.

“STINAPA zegt het pas wanneer de olie hier is” aldus Taty Frans. Volgens hem is de communicatie vanuit de autoriteiten ronduit slecht: “Ik lees niets op hun facebookpagina. We krijgen zelf ook niets te horen. Dit hadden we wel gewild. Ook ben ik van mening dat bij de komst van Sargassum in de Baai, wij beter en vooraf geïnformeerd moeten worden. Dit gebeurt ook niet.”

Ook broer Tonky is duidelijk. Volgens hem had de communicatie richting de surfscholen beter gemoeten: “Toen ik maandagmiddag op mijn telefoon keek, had ik allemaal appjes op mijn telefoon. Vele nummers kende ik niet eens. Mensen vroegen mij: ‘Kunnen we nog surfen?’ Ik wist het niet en kon ze niet helpen. We waren niet geïnformeerd.”

Gezaghebber is aanspreekpunt

Of STINAPA verantwoordelijk kan worden gehouden voor de gebrekkige informatie richting de surfscholen is de vraag. De gezaghebber is het aanspreekpunt bij rampen op het eiland. Toch is het opvallend dat op de website van het Openbaar Lichaam Bonaire weinig tot geen informatie wordt gedeeld. Op dinsdag werd pas de eerste persconferentie gehouden. Tot die tijd wisten ondernemers nog weinig over de huidige en toekomstige situatie.

“Er is geen nieuws. Niet op Facebook, niet op een website”, aldus Taty Frans. “Informeer mensen. Dat is wat wij vragen. Dit had dagen van tevoren al gemoeten. Dan hadden we mensen die hier komen, kunnen informeren.”