Diploma’s en certificaten voor gedetineerden JICN

KRALENDIJK – Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) en Fundashon Forma hebben onder de naam ‘Ban pa Kambio’, vijftien gedetineerden kunnen feliciteren met het behalen van een MBO1 diploma en diverse certificaten.

De diploma-uitreiking is een belangrijke stap in de re-integratie van gedetineerden op Bonaire, met één deelnemer die het diploma MBO1 Bouw, Wonen en Onderhoud heeft behaald en veertien anderen die certificaten in Engels, Nederlands en Alfabetisering in ontvangst mochten nemen.

Dit project streeft ernaar gedetineerden beter voor te bereiden op een terugkeer in de maatschappij, met nadruk op sectoren waarin werkgelegenheid volop aanwezig is, zoals tuinbouw, bouw en horeca.