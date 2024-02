Developing Story: Grote zorgen om aangespoelde olie aan oostkust Bonaire

KRALENDIJK- Aan de oostkust van Bonaire zijn op maandagmiddag grote hoeveelheden olie aangetroffen. Langs de kust liggen op diverse plaatsen plassen en teer resten. Waar de olie allemaal terecht is gekomen is nog niet duidelijk.

De eerste schade is al zichtbaar volgens de verslaggever van Bonaire.nu die ter plaatse is. Een triggerfish kwam totaal zwart van de olie aangespoeld aan de kust. De olie is afkomstig vanuit een schip die drie weken geleden bij Trinidad & Tobago was gekapseisd. In 2017 had Bonaire te maken met een vergelijkbare ramp.

Woensdag 11.00: Om 14.00 uur is er een nieuwe persconferentie. Later kan hier de live-uitzending worden gevolgd.

Woensdag 08.30: Ook al staan de zakken met olie van gisteren nog op het strand bij Sorobon. De situatie lijkt hier niet erger geworden te zijn.

Woensdag 07.15: Verschillende dode vissen drijven aan de kant bij Lagun. Vandaag wordt hier met groot materieel het olie uit het water gehaald. Bakken met olie staan nog aan de waterkant.



Woensdag 06.00 uur: STINAPA kan nog niet bevestigen dat er olie is gevonden aan de westkant. Watersporters mogen hier het water nog in.



Dinsdag 19.00 uur: Lees hier de samenvatting van de persconferentie

Dinsdag 13.00 uur: Om 14.00 uur is er een persconferentie. Deze is live te volgen op youtube.

Dinsdag 12.45 uur: Er is een melding gemaakt van olie aan de westkant van Bonaire. Bij de duiksite Aquarius zouden stukjes olie rond drijven op diepte. De duiksite ligt vlakbij de woonwijk Belnem.

Dinsdag 11.00 uur: De operationeel manager van Sorobon Beach Resort laat in een reactie weten: ,,Gelukkig lijkt de situatie hier niet veel erger te zijn in vergelijking met gisteravond. Voor onze gasten is het alleen heel vervelend. We hebben heel veel windsurfers hier. Die kunnen nu niet het water in. Vandaag proberen we het strand verder schoon te maken”.

Dinsdag 09.30 uur: STINAPA is begonnen met het schoonmaken.

Dinsdag 09.00: Greenpeace reageert op de olievervuiling op Bonaire door gekapseisd schip bij Trinidad & Tobago. Meralney Bomba, community organizer Greenpeace Nederland op Bonaire:

“Wij maken ons grote zorgen. Ik zie grote olievlekken op de zee, juist op plekken met kwetsbare mangroves, vissen en koraal. Deze olieramp kan grote schade veroorzaken. En de natuur op Bonaire staat al onder grote druk door klimaatverandering. Het is zorgwekkend dat er niet genoeg materialen zijn om de olie weg te houden van de kwetsbare kust. Wij roepen het eilandsbestuur en de regering in Den Haag op om alles op alles te zetten om een nog grotere ramp te voorkomen en Bonaire te beschermen.”

Dinsdag 07.45: Vandaag probeert men de olie van het water af te halen. Hoe dit precies gaat gebeuren is nog niet bekend.

Dinsdag 07.30: De stranden bij The Frans Paradise zijn nog relatief gezien schoon. Bij Sorobon Beach Resort is wel veel olie, maar dit lijkt van gisteren te zijn. De grootste schade is vandaag bij Sebastian’s beach resort. Hier is vannacht veel olie aangespoeld.





Dinsdag 06.45 uur: Het OLB laat weten dat Kaminda Sorobon bij de afslag Sorobon om 07.00 uur wordt afgesloten.

Update 18.00 uur: In het persbericht vanuit het Openbaar Lichaam Bonaire wordt het volgende gezegd:

In de wateren van Sorobon, Lac en Lagun zijn recentelijk olievlekken ontdekt, afkomstig van een schip uit de wateren van Tobago. Deze verontreiniging vormt een ernstige bedreiging voor zowel mens als natuur op Bonaire, waaronder kwetsbare ecosystemen zoals mangroves, vissen en koraal.

Het havenkantoor, in samenwerking met STINAPA en andere hulpverleners, was al enkele dagen bezig met het treffen van diverse voorbereidingen en maatregelen. Ondanks deze maatregelen, is de olie aangespoeld en zetten de hulpverleners zich nu in voor een snelle en effectieve opruiming van de olievlekken.

Gezien de urgentie van de situatie, adviseren wij dringend aan alle bezoekers om de vervuilde locaties te vermijden. Dit advies is essentieel om de hulpverleners voldoende ruimte te geven om hun werk te kunnen doen.

Update 16.35 uur: Het bestuurscollege komt rond 17.00 uur met een persbericht.

Update 16.15 uur: Volgens Havenmeester Günter Flanegin wil de olie binden met de waterstof: ,,De olie was ver weg. Ik denk zo’n 30 tot 50 mijl van Bonaire. De olie die is gelekt, probeert zich te binden aan het oceaanwater. Hierdoor gaat het zweven. We hadden altijd het gevoel dat wanneer er iets zou gebeuren, het kleine restjes zouden zijn. Het gaat naar mijn idee richting een ramp. Maar dit is nog niet het geval. De olie is nog niet aan de gehele oostkust gevonden. We verwachten dat de olie de komende twee dagen nog op Bonaire blijft aanspoelen. Ik maak me op dit moment geen zorgen. Het is een kwestie van opruimen”.

Bij Sorobon Beach Resort probeert men de olie tegen te houden.

Lac Bai niet afsluiten

Een andere woordvoerder van STINAPA laat weten: ,,We hebben niet de middellen om de gehele baai af te sluiten. Het eerdere statement wat werd gegeven door mijn collega klopt niet. Contact hebben wij gehad met gezaghebber Nolly Oleana. Op dit moment is het nog niet geclassificeerd als een ramp. Lokaal proberen we het op te pakken. Als het nog een aantal dagen duurt, dan zitten we zeker bij een ramp. Bij een ramp, zal Nederland zich met het probleem gaan bemoeien”.