KRALENDIJK – Een 74-jarige cruisetoerist uit Engeland is op Klein Bonaire onwel geworden. Dit gebeurde dinsdag 27 februari rond 10 uur in de ochtend.

De man werd met spoed naar de kust gebracht waar het ambulancepersoneel meteen heeft geprobeerd het leven van de man te redden. Helaas is dit niet gelukt en is de man overleden. Onderzoek naar de exacte oorzaak waarom de man onwel werd, is nog gaande.