Bonaire met grote delegatie aanwezig op de Toronto Outdoor Adventure Show

TORONTO – Tourism Corporation Bonaire Corporation (TCB) is, samen met zeven partners van het eiland aanwezig geweest bij de Toronto Outdoor Adventure Show, gehouden van 23 tot 25 februari jl.

“Deelname aan evenementen zoals de Toronto Outdoor Adventure Show is een essentieel onderdeel van onze diversificatiestrategie. Door betrokken te zijn bij nieuwe markten in Canada streven we ernaar om interesse in Bonaire te stimuleren en te profiteren van de recente lancering van directe vluchten door WestJet. Deze proactieve benadering sluit aan bij ons doel om voortdurend ons bereik uit te breiden en de ongeëvenaarde schoonheid en mogelijkheden van Bonaire te laten zien”, zegt TCB directeur Miles Mercera.

Aan de delegatie werd onder meer deelgenomen door door de Bonaire Hotel and Tourism Association (BONHATA), Captain Don’s Habitat, Delfins Beach Resort, Dive Friends, Divi Flamingo Beach Resort, Grand Windsock, Plaza Beach & Dive Resort en Tourism Corporation Bonaire.