Autoriteiten zien positieve ontwikkelingen omtrent olielekkage op Bonaire

KRALENDIJK – Nolly Oleana, in 2023 aangesteld als waarnemend gezaghebber van Bonaire, heeft in een nieuwe persconferentie aangekondigd dat de inspanningen voor de schoonmaakactie in de omgeving van Lac en Sorobon in volle gang zijn. De gebieden, die van vitaal belang zijn voor vissers, bedrijven en toeristen, zullen als eerst worden schoongemaakt. Oleana benadrukte het belang van een snelle hervatting van de bedrijfsactiviteiten in de regio en bedankte de betrokken bedrijven en burgers voor hun hulp bij het opruimen van de olie.

Om de schoonmaakoperatie te intensiveren, heeft Oleana aangekondigd dat er een verzoek is ingediend om militaire bijstand te krijgen op Bonaire. “Militaire eenheden zullen worden ingezet om te assisteren bij het opruimen van de olieverontreiniging”, aldus de waarnemend gezaghebber. Oleana uitte bezorgdheid over de mogelijkheid van verdere olievervuiling in verschillende inhammen op het eiland en benadrukte het belang van snelle actie om verdere schade aan de natuur te voorkomen.

Samen met Trinidad en Tobago

In de persconferentie heeft havenmeester Gunther Flanegin gemeld dat satellietbeelden geen nieuwe olielekkages tussen Trinidad en Bonaire laten zien. Flanegin verklaarde echter wel dat grote olievlekken in de richting van Curaçao en Aruba dreven. Hij merkte op dat de zuidkant van Bonaire relatief gespaard bleef, maar waarschuwde voor mogelijke nieuwe olieresten bij Onima. Flanegin kondigde aan dat de situatie voortdurend wordt geëvalueerd en dat verdere maatregelen worden genomen in overleg met de autoriteiten.

Voor het eventueel verhalen van schade zei Flanegin het volgende: “We hebben contact met Trinidad en Tobago. Gezamenlijk willen we wel vervolgingen inzetten. Een juridisch expert uit Nederland is in contact met een jurist uit Trinidad en Tobago. Die gaan daarover. We weten beiden alleen nog niet wie de eigenaar is van het schip. En we weten ook niet wie de eigenaar is van het olieproduct in het schip. Als dit bekend is, zullen vervolgstappen genomen gaan worden”.

Steun van het leger

Judith Raming, de manager van Bonaire National Marine Park, bedankte alle betrokkenen voor hun steun bij de opruimingsinspanningen. Ze meldde dat de focus van de dag lag op het schoonmaken van Sorobon, waarbij verschillende instanties, waaronder LVV, WEB en de brandweer, hebben geholpen. Raming kondigde aan dat morgen verdere opruimingsactiviteiten zullen plaatsvinden, met de steun van het leger. Ze drong er extra op aan dat op dit moment geen extra steun van vrijwilligers nodig is.