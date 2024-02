Politieberichten van afgelopen weekend

KRALENDIJK – De politie van Bonaire heeft het afgelopen weekend diverse incidenten en verkeersovertredingen gerapporteerd die plaatsvonden van vrijdag 23 februari tot en met maandag 26 februari.

Aanrijdingen en Vlucht

Twee afzonderlijke aanrijdingen vonden plaats op Kaya Caribe en Kaminda Onima. In beide gevallen waren bestuurders niet ter plekke na het ongeval. Bij de aanrijding waarbij een bedrijfsbus met drie inzittenden om nog onbekende redenen in de mondi langs de weg terechtkwam, wilde de andere aanwezigen ter plaatse geen informatie verstrekken over de bestuurder. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de pick-up van het andere incident stopte kort bij een bushalte toen hij plotseling piepende banden hoorde gevolgd door een harde klap. Zijn voertuig begon daardoor te draaien en kwam halverwege op het erf van een woning tot stilstand. De bestuurder van de personenauto die tegen de pick-up aanreed, is gevlucht van de plaats van het incident. De aanrijding veroorzaakte schade aan de bushalte, waardoor de weg tijdelijk werd afgesloten voor onderzoek.

Verkeerscontroles

Zaterdag 24 februari op Kaya Grandi vonden verkeerscontroles plaats waarbij 14 auto’s en 3 scooters werden gecontroleerd. Twee bekeuringen werden uitgeschreven voor het ontbreken van een rijbewijs en verzekeringsbewijs.

Incidenten van rijden onder invloed

Drie personen zijn gearresteerd voor rijden onder invloed van alcohol. Hun rijbewijzen werden ingevorderd.

Auto’s in brand

In de vroege ochtend van zaterdag 24 februari stonden twee auto’s in brand voor een woning aan de Kaya Salsa. De bewoners werden geëvacueerd en de brandweer bluste de vlammen. Rond 06:30 uur, ontving de centrale meldkamer opnieuw een oproep dat één van de auto’s weer in brand stond, wat resulteerde in een nieuwe actie van de brandweer.

Alle incidenten worden momenteel onderzocht door de politie.