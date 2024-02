Jibe City eigenaar de Jong: ‘Mensen kwamen zwart van de olie uit het water’

KRALENDIJK – Een natuurramp, zo lijkt het voor velen die gisteren een bezoek brachten aan de oostkust van Bonaire. Grote hoeveelheden olie kwamen binnen bij onder andere Lagun en Lac Bai. Volgens Jibe City eigenaar Jalmar de Jong gaat het om grote schade van natuur, zijn bedrijf en vooral om de gezondheid van zijn klanten na een surfsessie: ‘Mensen kwamen zwart van de olie uit het water’.

Grote hoeveelheden olie bereikte op maandagochtend de oostkust van Bonaire. Een schip bij Trinidad en Tobago maakte drie weken geleden slagzij. Het zorgde voor een natuurramp, waar Bonaire het slachtoffer van lijkt te zijn. Bonaire maakt zich grote zorgen om de aangespoelde olie aan de oostkust van Bonaire.

De natuurschade is aanwezig. Hoeveel? Dat is nog de vraag. Feit is dat na de eerste dag grote hoeveelheden olie zijn aangespoeld aan de oostkust. De eerste vissen zijn dood aangetroffen. Dode vogels, schildpadden zijn nog niet gevonden. Niet alleen is er schade aan de natuur. Ook bedrijven aan de oostkant van Bonaire, ondervinden last. Een doodse stilte was maandag merkbaar in de baai bij Sorobon.

Jibe City ondernemer Jalmer de Jong liet in een reactie weten dat hij veel last heeft van het probleem: ,,Gisterochtend toen wij aankwamen, vonden we wel wat zwarte olievlekken. Tot 10.00 uur konden mensen nog gewoon surfen. Rond 10.30 uur kregen wij klanten met olievlekken op hun surfboard. Het spul was heel kleverig op ons materiaal. Met de windsurfscholen hebben we gezamenlijk bepaald om mensen niet meer in het water toe te laten. We moesten onze verantwoordelijkheid nemen en hebben iedereen uit de baai gehaald”.

Overheid is stil

Meerdere auto’s van STINAPA waren aanwezig. Vertegenwoordigers van de natuurorganisatie probeerden de ondernemers aan de oostkust gerust te stellen. De vraag was, waren zij wel degenen die dit moesten doen? Waar waren vertegenwoordigers van de overheid? Deze leken tot laat in de middag niet aanwezig te zijn.

,,We hebben gemerkt dat alleen STINAPA hier actief was. Maar ook merkten we dat zij aan hun handen en voeten waren gebonden. Er was heel weinig communicatie vanuit de overheid. Mensen kwamen zwart van de olie uit het water. Het leek wel of mensen een soort motorolie over zich heen hadden gekregen”, aldus de Jong.

Financiële schade is groot

Aan het einde van de middag kwam er een persbericht binnen van het OLB. In het persbericht werd onder andere gevraagd dat bezoekers de vervuilde locaties moesten vermijden.

“De business ligt hier stil. Ik kon op maandag niemand iets vertellen. Een dag niet surfen kost ons duizenden dollars. Dit levert ons dus financiële schade op. Nog erger vind ik het voor de mangroves, de vissers en de schildpadden. Voor de natuur gaat deze schade nog veel langer door.”

Bestuurslid Clark Abraham werd gevraagd naar een reactie. De bestuurder liet weten dat het OLB en havenkantoor in samenwerking met STINAPA actief zijn met de opruiming. Ook liet hij weten dat de gezaghebber vanuit rampen is geactiveerd.