Geslaagd eerste Bonairiaanse zwemkampioenschap

KRALENDIJK – Met bijna 100 deelnemers was de eerste editie van de Bonaireaanse Zwemkampioenschappen een groot succes. Het weer was goed en de zee rustig. De floating pool lag er uitgerust met de startblokken, keerpunten en zwemlijnen prachtig bij. Het bestuur van de Aquatics Federation Bonaire kijkt terug op een geslaagd evenement.

Om 09:00 uur klonk het startsignaal voor de eerste heat. Er werden in totaal 56 afstanden gezwommen in de leeftijden 9-10 jaar, 11-12 jaar, 13-17 jaar en 18+. In de middag zwommen de zwemmers van Special Olympics drie afstanden. Naast alle individuele afstanden hadden zich 14 teams ingeschreven voor de 200m estafette. Dat zorgde in de middag voor een spannende strijd. Het team bestaande uit Koen Verhoeven, Tim van der Giessen, Jonathan van Meerten en Arjen Divine-Dalm was de snelste met een tijd van 2 minuut en 75 honderdsten.

Herdenking Evander Calendaria

Voorafgaand aan de start vond er een herdenking plaats voor Evander Calendaria. Zijn vrienden zwommen samen een baan waarna er een minuut stilte in acht werd genomen.