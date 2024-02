Autoriteiten nemen maatregelen na olielekkage op Bonaire

KRALENDIJK – In een gezamenlijke persconferentie met gezaghebber Nolly Oleana, Bonaire National Marine Park manager Judith Raming en havenmeester Gunther Flanegin hebben de drie partijen aangegeven dat de autoriteiten maatregelen aan het nemen zijn na de komst van bunkerfuel op Bonaire.

Gezaghebber Nolly Oleana liet in zijn reactie weten dat de autoriteiten op Bonaire maatregelen hebben genomen na de olielekkage op het eiland. Oleana benadrukte dat het om bunkerfuel zou gaan en dat zij van tevoren geen paniek onder de bevolking wilden zaaien. Directe communicatie met de bewoners en ondernemers van Bonaire was volgens hem niet nodig, omdat volgens hem de kans groot was dat de olie Bonaire zou passeren.

Oleana liet weten dat opruimwerkzaamheden zijn begonnen. Met klein en groot materieel worden gebieden schoongemaakt:,,Kleine tot middelgrote olieblokjes werden gevonden bij de ingang van de Lagun. Dit komt met de stroom naar binnen”, aldus de gezaghebber. ,,Er is besloten om deze stukken olie met zwaar materieel de komende dagen te verwijderen en ze te deponeren in containers van Selibon voordat ze naar de vuilstortplaats worden gebracht”.

Wat is bunkerfuel?

Bunkerfuel is een term die wordt gebruikt om een specifiek type brandstof aan te duiden dat wordt gebruikt door schepen en grote industriële installaties. Het is een zware stookolie die wordt gebruikt als brandstof voor het aandrijven van schepen, met name grote vrachtschepen en olietankers. Bunkerfuel wordt gewoonlijk opgeslagen in tanks aan boord van schepen en wordt verbrand in de motoren om de schepen voort te stuwen. Het type olie is een relatief zware en vuile brandstof. Dit betekent dat het een hoog zwavelgehalte kan hebben en bij verbranding schadelijke emissies kan produceren, zoals zwaveloxiden en fijnstof. Vanwege de milieu-impact ervan zijn er internationale voorschriften en regelgevingen, zoals die van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), die proberen de emissies van zeeschepen te beperken en de overstap naar schonere brandstoffen te bevorderen.

Niet zwemmen of vissen

Gunther Flanegin die havenmeester van Bonaire is, benadrukte dat het moeilijk was om in een eerder stadium te communiceren, omdat de olie niet goed zichtbaar was. Lange tijd was de olie rond de 80-120 nautical miles van Bonaire. De stookolie was volgens hem namelijk lange tijd onder de wateroppervlakte en slecht zichtbaar.

Volgens Flanegin was het moeilijk om het probleem te voorkomen: ,,Je kan geen olieboom om de gehele kust van Bonaire leggen. De olie had dan zelfs ook een meter onder water kunnen komen en onder de boom door kunnen gaan”.

Net zoals de gezaghebber Oleana adviseert hij de bewoners van Bonaire het volgende: ,,Ga niet zwemmen of vissen in de vervuilde gebieden. We willen graag dat hulpverleners de ruimte hebben om alles schoon te maken. Vrijwilligers hebben we niet nodig. Het expert team is nu bezig om alles op te ruimen. Wanneer het schoon is, laten we dit iedereen tijdig weten”. Op de schaar van deze krab is ook olie gesignaleerd.

Monitoren en schoonmaken

Volgens de havenmeester zijn satellieten en de kustwacht de oceaan aan het monitoren naar mogelijke nieuwe olievlekken. Ook Rijkswaterstaat zou volgens hem ondersteuning bieden bij de schoonmaakoperaties door middel van materiële hulp. ,,We hebben hulp van Oil Spill Response Limited uit Nederland. Dit zijn experts bij olierampen. Bij eventueel meer olie, kunnen we door de expertise van hen makkelijk opschalen”, aldus de havenmeester.

Gevaar voor mensen

Judith Raming, woordvoerder van STINAPA, benadrukte het belang om de olie zo snel mogelijk en zo goed mogelijk te verwijderen, aangezien de gevolgen voor mens en milieu nog onbekend zijn. ,,Op dit moment hebben we nog geen zeeschildpadden gevonden die besmeurd zijn met olie. Mocht dit wel gebeuren, dan vragen wij iedereen om ons te informeren. Verder adviseren wij ook dat niemand bij Lac Bai gaat vissen, watersporten gaan uitvoeren of zwemmen, omdat wij nog niet weten hoe schadelijk de olie is. Deze olie kan een gevaar zijn voor mensen”.