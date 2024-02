Weerbericht van Bonaire: Nieuw saharastof richting eiland

Nieuw saharastof zal komende dagen richting Bonaire komen. Het zand in de lucht zal ervoor zorgen dat het zicht minder goed zal zijn. Met lokale buien en temperaturen van 25 graden tot 30 graden Celsius is het weer vergelijkbaar met afgelopen week.

Het zand wat vanuit de Sahara richting Bonaire gaat, kan problemen opleveren voor mensen die last hebben met ademhalingsproblemen. Kans op regen is er op maandag en vrijdag. Een lokale bui kan dan neerdalen op Bonaire. De matige wind komt deze week uit het oosten en is redelijk stabiel met snelheden tussen de 12 en 18 knopen.