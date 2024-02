Developing Story: Grote zorgen om aangespoelde olie aan oostkust Bonaire

KRALENDIJK- Aan de oostkust van Bonaire zijn op maandagmiddag grote hoeveelheden olie aangetroffen. Langs de kust liggen op diverse plaatsen plassen en teer resten. Waar de olie allemaal terecht is gekomen is nog niet duidelijk.

De eerste schade is al zichtbaar volgens de verslaggever van Bonaire.nu die ter plaatse is. Een triggerfish kwam totaal zwart van de olie aangespoeld aan de kust. De olie is afkomstig vanuit een schip die drie weken geleden bij Trinidad & Tobago was gekapseisd. In 2017 had Bonaire te maken met een vergelijkbare ramp.

Update 16.35 uur: Het bestuurscollege komt rond 17.00 uur met een persbericht.

Update 16.15 uur: Volgens Havenmeester Günter Flanegin wil de olie binden met de waterstof: ,,De olie was ver weg. Ik denk zo’n 30 tot 50 mijl van Bonaire. De olie die is gelekt, probeert zich te binden aan het oceaanwater. Hierdoor gaat het zweven. We hadden altijd het gevoel dat wanneer er iets zou gebeuren, het kleine restjes zouden zijn. Het gaat naar mijn idee richting een ramp. Maar dit is nog niet het geval. De olie is nog niet aan de gehele oostkust gevonden. We verwachten dat de olie de komende twee dagen nog op Bonaire blijft aanspoelen. Ik maak me op dit moment geen zorgen. Het is een kwestie van opruimen”.

Bij Sorobon Beach Resort probeert men de olie tegen te houden.

Lac Bai niet afsluiten

Een andere woordvoerder van STINAPA laat weten: ,,We hebben niet de middellen om de gehele baai af te sluiten. Het eerdere statement wat werd gegeven door mijn collega klopt niet. Contact hebben wij gehad met gezaghebber Nolly Oleana. Op dit moment is het nog niet geclassificeerd als een ramp. Lokaal proberen we het op te pakken. Als het nog een aantal dagen duurt, dan zitten we zeker bij een ramp. Bij een ramp, zal Nederland zich met het probleem gaan bemoeien”.