Vacature GZ-Psycholoog / Psycholoog

Mental Health Caribbean (MHC) verzorgt de geestelijke gezondheidszorg op Caribisch Nederland. Onze ambitie is de kwaliteit van het leven van de inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren. Wil jij als behandelaar je steentje bijdragen aan de zorg voor onze cliënten? En vind jij het als allrounder leuk om generalistisch te werken en mee te denken over doorontwikkeling? Dan zijn we op zoek naar jou.

GZ-psycholoog / psycholoog

(32-40 uur per week. Standplaats: Bonaire)

Wat ga je doen?

Je gaat onderdeel uitmaken van eerstelijnspraktijk Resilensia waar mensen in de leeftijd van 0 tot 100 jaar oud geholpen door middel van kortdurende behandeltrajecten. Je biedt professionele, generalistische hulp bij lichte tot matige klachten en vindt het leuk om met alle doelgroepen te werken. Je ziet kortdurend behandelen als een uitdaging, waarbij je soms out-of-the-box moet denken. Daarbij heb je aandacht voor de verschillende culturele achtergronden die er op het eiland zijn waardoor je werk afwisselend is. Je werkt samen met een team van (GZ-)psychologen.

Als Psycholoog voer je zelfstandig intakes uit met cliënten en evt. hun systeem onder supervisie van een GZ-psycholoog. Vervolgens bestaat je behandeling met een cliënt uit max. 8 gesprekken. Psycho-educatie kan onderdeel uitmaken van de behandeling. Over de klachten en/of stoornis, de behandeling, de prognose en de manier waarop hiermee om te gaan. Ook draag je zorg voor de benodigde verslaglegging en administratie in het EPD.

Je werkt veel samen met collega’s. Zo maak je onderdeel uit van een multidisciplinair team en de vakgroep psychologie. Ook werk je samen met externe ketenpartners. En durf je mee te denken over nieuwe ontwikkelingen en bij te dragen aan deskundigheidsbevordering? Dat zien we graag!

Ben je GZ-psycholoog? Dan ben je tevens hoofdbehandelaar en dus verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Je hebt naast je behandelingen ook een coördinerende rol en je levert een bijdrage aan de (beleids)ontwikkeling van Resilensia en de organisatie. Daarnaast geef je intervisie en werkbegeleiding aan collega’s.

Wat vragen wij van jou?

Als psycholoog beschik je over een academische opleiding psychologie, in een op het werkveld gerichte afstudeerrichting aangevuld met werkervaring. Ben je orthopedagoog? Dan nodigen we je ook uit te solliciteren.

Ben je GZ-psycholoog? Dan beschik je aanvullend over het postacademische diploma gezondheidszorgpsychologie en BIG-registratie.

Je hebt een brede kennis over psychopathologie en ontwikkelingsproblematiek.

Je beschikt over de basisaantekening psychodiagnostiek en bij voorkeur een LOGO-verklaring.

Ervaring in het geven van CGT en traumabehandeling (bij voorkeur d.m.v. EMDR) is een pré.

Je werkt en denkt systemisch.

Je hebt kennis van het omgaan met cliënten van verschillende etnische achtergronden.

Je houdt je binnen het vakgebied actueel/up-to-date door/middels aansluiting bij de betreffende beroepsvereniging.

Je spreekt Papiamentu, Spaans en Nederlands óf hebt een talenknobbel zodat je een extra taal jezelf snel eigen kunt maken.

Je hebt een flexibele werkhouding, kunt zelfstandig werken en bewaakt je eigen grenzen.

Je kan goed samenwerken met andere disciplines.

Indiensttreding bij voorkeur zo snel mogelijk.

Als GZ-psycholoog ben je tot het BIG geregistreerd en bent generalistisch/allround inzetbaar.

Wat bieden wij?

Inschaling hangt af van je achtergrond en werkervaring en vindt plaats in FWG 60 (psycholoog) of FWG 65 (GZ-psycholoog). FWG 60 min $ 4.055,- en max $ 6.020,- en FWG 65 min $ 4.736,- en max $ 6.995,-. De bedragen zijn bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur). We bieden een contract voor de duur van één jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Verder bieden we een dynamische werkomgeving met ontwikkelmogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo draagt MHC ruim bij aan je pensioenopbouw, ontvang je een jaarlijks vitaliteitsbudget en wordt er tegemoet gekomen in de eventuele verhuis- / emigratiekosten.

Tot slot zetten wij ons in om in 2025 opnieuw de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog aan te bieden in samenwerking met Rino Zuid.

Kom je ons team versterken?

Heb je interesse in deze functie, stuur dan je sollicitatie en CV vóór woensdag 13 maart 2024 naar secretariaat@mentalhealthcaribbean.com. De gesprekken vinden plaats vanaf week 12.

Indien je vragen hebt, kun je contact opnemen met teamleider Tom Hunting (+599 7961056 of tom.hunting@mentalhealthcaribbean.com).

Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten uit het Caribisch Gebied of kandidaten die hun wortels hebben in het Caribisch Gebied de voorkeur.

Andere vacatures

Voor MHC zijn we met regelmaat op zoek naar meer enthousiaste, nieuwe collega’s! Kijk voor alle actuele vacatures op onze website: www.mentalhealthcaribbean.com/vacature

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld