Hoop gloort voor olieoverslagterminal Bonaire

KRALENDIJK – Er gloort weer enige hoop voor het olieoverslag bedrijf BOPEC op Bonaire, nu een verbod tot laden en lossen bij het bedrijf door Rijkswaterstaat is ingetrokken.

Na sluiting van het bedrijf en het uitgesproken faillissement is onder leiding van curator Stan van Liere hard gewerkt aan het wegwerken van achterstallig onderhoud. Ook wist de curator inmiddels diverse ladingen olie, die nog in de tanks lag opgeslagen te verkopen. Hierdoor zijn ettelijke miljoen in de failliete boedel gestroomd. Uit het verslag van Van Liere blijkt dat de ontvangen miljoenen kunnen helpen om nog openstaande schulden te betalen.

Overigens zijn nog niet alle claims afgehandeld. Er lopen nog diverse procedures van schuldeisers die iets terug willen zien uit de failliete boedel.

Doorstart

Ondanks het faillissement is nog altijd een relatief grote groep medewerkers aan het werk bij de terminal, om deze weer in operationele staat te verkrijgen. Door de gunstige ontwikkelingen lijkt er weer hoop op een doorstart van het bedrijf. Inmiddels zou zelfs sprake zijn van concrete belangstelling van diverse partijen.