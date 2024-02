Weekend weerbericht van Bonaire: bewolking en lokale bui

Afgelopen woensdagnacht zakte de nachttemperatuur van Curaçao, maar liefst richting de 20 Graden Celsius. Een jaarrecord. Ook in Bonaire was het ‘fris’. Komend weekend is er bewolking, zon, een lokale bui en weinig wind.

Vandaag krijgen we perioden met zowel bewolking als zon. Hier en daar kan een lokale regenbui vallen. De wind zal geleidelijk aan toenemen in kracht. De maximumtemperatuur zal naar verwachting 30 graden Celsius bereiken, terwijl de minimumtemperatuur rond de 25 graden Celsius zal liggen.

De wind komt hoofdzakelijk uit oostelijke en zuidoostelijke richting, met een kracht 2 tot 3 op de schaal van Beaufort. Af en toe kunnen er matige windstoten voorkomen, met een kracht van 4.