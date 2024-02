Vacature Rental Agent (oproepkracht)

Bij PB Car Rental ontdek je Bonaire in stijl! Bij ons gaat het huren van een auto moeiteloos en snel, met goede waarde voor een redelijke prijs. Met eenvoudige online boekingen staat de huurauto klaar bij aankomst op de luchthaven. Of de klant nu een gezinsauto, pick-up of jeep voor surf- en duikavonturen zoekt, PB Car Rental biedt een diverse vloot. De klant kan kiezen uit topmerken zoals Chevrolet, Nissan, Fiat, Suzuki en Hyundai. Of de klant nu een stoere pick-up of een comfortabele auto met airconditioning zoekt, PB Car Rental Bonaire heeft de perfecte auto om het eiland op het gemak te verkennen.

PB Car Rental is op zoek naar een Car Rental Agent, een rol die cruciaal is voor het soepel laten verlopen van het autoverhuurproces en het creëren van een positieve ervaring voor de klant. Het vereist goede communicatieve vaardigheden, nauwkeurigheid en kennis van de autoverhuurprocedures.

Jouw rol:

De Rental Agent bij PB Car Rental is verantwoordelijk voor het afhandelen van autoverhuurtransacties en het verstrekken van uitstekende klantenservice vanuit ons kantoor op de internationale luchthaven van Bonaire, Flamingo Airport.



De belangrijkste taken zijn onder meer:

Het assisteren bij het beantwoorden van vragen van klanten, zowel persoonlijk als via telefoonen e-mail.

Het verwerken van autoverhuurreserveringen en het beheren van boekingen. Dit omvat het controleren van beschikbaarheid, prijzen vaststellen, offertes verstrekken en boekingsbevestigingen versturen.

Opstellen en uitleggen van huurovereenkomsten aan klanten. Hierbij hoort ook het zorgvuldig documenteren van de staat van de auto bij verhuur en terugname.

Het verwerken van betalingen.

Klanten voorzien van relevante informatie over verkeersregels, brandstofbeleid en andere lokale voorschriften.

Oplossingsgericht werken bij eventuele uitdagingen zoals technische problemen met de auto of onduidelijkheden over het huurcontract.

Wat wij van jou verwachten:

Klantenservicevaardigheden: je bent vriendelijk, behulpzaam en in staat om klanten op een professionele manier te woord te staan.

Administratieve vaardigheden: nauwkeurigheid bij het opstellen van huurovereenkomsten, verwerken van betalingen en bijhouden van documentatie is cruciaal.

Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal om onze internationale klanten te woord te staan, zowel schriftelijk als mondeling.

Probleemoplossend vermogen: het vermogen om snel en effectief problemen op te lossen en klachten van klanten een te pakken is van groot belang.

Flexibiliteit: bereidheid om flexibele uren te werken op oproepbasis, inclusief avonden, weekenden en feestdagen.

Wat biedt PB Car Rental:

Een salaris in overleg

Contract op oproepbasis

Werving & Selectie:

De werving en selectie voor deze positie wordt uitgevoerd door SAB’R. De sollicitaties worden door hen beheerd en verwerkt. Voor vragen over het sollicitatieproces kun je contact opnemen met Sabrina Bielars, info@sabrinabielars.com of 00599 784 0711.

Solliciteer nu door je CV en motivatiebrief voor 7 maart te sturen naar sinfo@sabrinabielars.com.