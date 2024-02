Vacature Medewerker Autoverhuur 

Back to Basic, een autoverhuurbedrijf gevestigd op het prachtige Bonaire, is op zoek naar een enthousiaste medewerker autoverhuur. We nodigen iemand uit die graag wil bijdragen aan onze missie om klanten een positieve ervaring te bieden.

Bij Back to Basic zijn we meer dan alleen een autoverhuurbedrijf; we vormen een team dat gedreven wordt door passie voor kwalitatieve service. Gelegen op het adembenemende Bonaire, streven we ernaar onze klanten niet alleen een auto te verhuren, maar een aangename rit op vier wielen te bezorgen.

Jouw rol:

Als medewerker autoverhuur vorm je, samen met je collega, het kloppende hart van onze autoverhuurservice. Je staat in direct contact met onze klanten, adviseert hen bij het kiezen van de ideale auto en waarborg je een vlekkeloze reiservaring. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de wagenparkplanning, het verwerken van administratieve taken en het bieden van uitstekende service tijdens het in- en uitchecken van voertuigen. Jouw klantgerichte aanpak zorgt ervoor dat klanten vanaf de ontvangst tot vertrek helder geïnformeerd worden en precies weten wat ze kunnen verwachten.

Wat wij van jou verwachten:

Uitstekende klantenservicevaardigheden: jij weet als geen ander hoe je een glimlach op het gezicht van onze klanten tovert.

Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels zodat je met gemak met diverse internationale klanten kunt communiceren.

Oplossingsgericht denkvermogen: problemen zijn uitdagingen voor jou en je vindt altijd een passende oplossing.

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid: je neemt initiatief en weet zelfstandig te werken.

Flexibiliteit: geen dag is hetzelfde en jij past je moeiteloos aan verschillende situaties aan.

+/- 20-40 uur per week beschikbaar zijn

Wat biedt Back to Basic:

Een salaris van 2000,- USD netto per maand.

Werktelefoon en vervoer ter beschikking gesteld, zodat jij altijd in contact kunt blijven en je gemakkelijk kunt verplaatsen.

Een goede werksfeer, je bent een gewaardeerd lid van ons team.

Wettelijk aantal vakantiedagen per jaar.

Veel flexibiliteit, wij geloven in een goede balans tussen werk en privé.

Werving & Selectie:

De werving en selectie voor deze positie wordt uitgevoerd door SAB’R. De sollicitaties worden door hen beheerd en verwerkt. Voor vragen over het sollicitatieproces kun je contact opnemen met Sabrina Bielars, info@sabrinabielars.com of 00599 784 0711.

Klaar voor de rit van je leven? Solliciteer dan voor 7 maart door je CV en motivatiebrief te sturen naar info@sabrinabielars.com.