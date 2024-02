Vacature Automonteur 

Bij Fairmiles bieden wij klanten de mogelijkheid om op een eerlijke, transparante en zorgeloze manier een auto te huren. Onze benadering van autoverhuur is vernieuwend en komt voort uit onze eigen ervaringen en feedback van reizigers die we hebben ontmoet.

Wij geloven sterk in de eerlijkheid van mensen en hanteren daarom bijvoorbeeld geen borg. Bij schade of pech zijn we bovendien eenvoudig bereikbaar. Samen met onze klanten handelen we eventuele kwesties snel en efficiënt af, met als doel hun verblijf op Bonaire zo zorgeloos mogelijk te maken. We streven ernaar om de ervaring met Fairmiles onvergetelijk positief te laten zijn, waardoor klanten met een tevreden gevoel terugkijken op hun autoverhuurervaring bij ons.

Jouw rol:

Ben jij een technisch talent met passie voor auto’s? Wij zijn op zoek naar een automonteur of iemand die graag sleutelt en inzicht heeft in autotechniek. Als automonteur bij ons team krijg je de kans om je vaardigheden toe te passen en bij te dragen aan het onderhoud en de reparatie van diverse voertuigen.

Wat wij van jou verwachten:

Ervaring met autotechniek en onderhoudswerkzaamheden.

Handigheid en probleemoplossend vermogen.

Zelfstandig kunnen werken, maar ook goed in een team kunnen functioneren.

Enthousiasme voor het vak en leergierigheid.

+/- 40 uur per week per week beschikbaar

Wat biedt Fairmiles:

Een salaris in overleg, op basis van kennis en ervaring.

Een goede werksfeer in een dynamisch team.

Wettelijk aantal vakantiedagen per jaar

Werving & Selectie:

De werving en selectie voor deze positie wordt uitgevoerd door SAB’R. De sollicitaties worden door hen beheerd en verwerkt. Voor vragen over het sollicitatieproces kun je contact opnemen met Sabrina Bielars, info@sabrinabielars.comof 00599 784 0711.

Solliciteer nu door je CV en motivatiebrief te sturen voor 7 maart naar info@sabrinabielars.com.