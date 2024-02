Vacature Assistant Controller

Sapias Holding B.V. is een holding op Bonaire (Caribisch Nederland), waarin verschillende bedrijven zijn ondergebracht. De holding is voornamelijk gefocust op de duikwereld en hotellerie.

Voor onze centrale afdeling Accounting zijn wij per direct op zoek naar een gedreven, accurate, betrouwbare en gemotiveerde Assistant Controller.

Samen met de Financial Controller zal je werken aan verdere ontwikkeling van de afdeling.

De afdeling Accounting is gevestigd op Buddy Dive Resort Bonaire en fungeert als een gedeeld servicecentrum voor financiële, logistieke en administratieve taken voor alle bedrijven binnen de holding. Het accounting team bestaat uit zes personen en valt onder de leiding van de Financial Controller.

Wat ga je doen?

Als nieuwe collega voer je binnen het team onder andere controle uit op de logistieke en financiële processen van de groothandel in duikartikelen en de webshops. Je verwerkt en controleert financiële informatie uit het hotelmanagementsysteem. Daarnaast verricht je werkzaamheden op het gebied van administratieve organisatie en controlling en lever je periodiek managementinformatie aan. Inzicht in en ervaring met dergelijke inrichtingsprocessen is een pré.

Wie zoeken wij?

Je beschikt over een afgeronde hbo-opleiding, of hebt meer dan 3 jaar ervaring in een vergelijkbare positie.

Je bent cijfermatig en analytisch sterk.

Je beheerst het MS Office pakket – met name Excel – uitstekend.

Je hebt ervaring met Twinfield en Basecone.

Je bent flexibel, zelfstandig en proactief.

Je bent ook discreet en zeer gemotiveerd.

Je bent in staat veel werk in korte tijd te verzetten.

Je hebt een uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Je bent in staat is om verbetervoorstellen te doen, uit te werken en te implementeren.

Je hebt ervaring in of affiniteit met de Hotelbranche heeft.

Wat bieden wij jou?

Naast een marktconform salaris bieden wij jou een veelzijdige fulltime functie in een prachtige werkomgeving met een prettige werksfeer en een betrokken team. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om (kennis te leren maken met) duiken en profiteer je van speciale tarieven bij twee sportscholen.

Wil je meer informatie?

Bij interesse in deze functie ontvangen wij graag een sollicitatiebrief voorzien van uitgebreid CV, via e-mailadres: humanresources@buddydive.com. Neem voor vragen gerust contact op met onze HR-afdeling via + 599 701 5971 (WhatsApp).

www.sapiasbv.com