Grote groep nieuw geworven volleyballers starten met eerste trainingen

In twee groepen starten vanavond 35 volleyballers onder leiding van topvolleybalster Steffie Janshen aan hun eerste training. Een oproep van Let’s move, zorgde voor vele enthousiaste berichten.

Na corona zakte het animo in om volleybal te spelen op Bonaire. Toch bleek dat dit van korte duur te zijn. Een nieuwe oproep van organisatie Let’s move zorgde voor 35 enthousiaste volleyballers die in twee groepen op donderdag gaan trainen. Organisator Jolien Wissink laat er het volgende over weten: ,,Vroeger hadden we zoals ik begreep van de Bonaire’s Volleybal Federation (Bovobo) zeven teams en een competitie. Om weer meer animo voor volleybal te krijgen, proberen wij namens Let’s move ook teams te organiseren zodat zij mee kunnen doen aan die competitie. Eventueel kunnen zij bijvoorbeeld ook meedoen aan een toernooi wat Bovobo organiseert en start op 1 maart”.

De trainingen starten op donderdag 22 februari in de sporthal Adventista onder leiding van Steffie Janshen. De oud topvolleybalster speelde vroeger onder andere in de A-league bij Peelpush uit Meijel. Ook speelde zij in de eredivisie bij FAST.