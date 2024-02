Falki Avation geschokt over ‘bevoordeling’ buitenlands Sarpa door Flamingo Luchthaven

KRALENDIJK- De menselijke motor achter de eerste vliegschool op Bonaire, Franklin Antoin van Falki Aviation, zegt diep teleurgesteld te zijn over de handelswijze van de Flamingo Luchthaven. Dit nadat het bedrijf een container op het luchthaventerrein plaatste om te dienen als kantoorruimte van het Colombiaanse bedrijf Sarpa.

Een soortgelijk verzoek van Falki Aviation werd volgens Antoin tot zover altijd genegeerd. Dit blijkt uit commentaar dat Antoin woensdag plaatste op sociale media. “We vragen al acht jaar om een stukje grond van de luchthaven om twee containers met een afdak te plaatsen, zodat onze monteurs verantwoordelijk, veilig en veilig onderhoud kunnen uitvoeren op het terrein van de BIA. We opereren sinds 2011 met kleine vliegtuigen, waarvan we er nu al zes hebben. Onze verzoeken zijn altijd genegeerd,” aldus Antoin.

Antoin merkt ook op dat hij daarom verrast was toen hij zag dat de luchthaven bezig was een kantoorruimte voor Sarpa te creëren. “Vandaag tot mijn grote verbazing zie ik activiteiten op het deel dat we kennen als General Aviation. Toen ik navraag deed, bleek dat SARPA een container van 40 voet had laten plaatsen om als hun kantoor te dienen. Dus dat kan blijkbaar wel”, vervolgt Antoin.

Zorgpunten

Het opzetten van een kantoor voor Sarpa is overigens niet het enige punt van zorg van Antoin. Hij vermeldt ook dat een eerder gesloten convenant door de luchthaven, waardoor de organisatie beschermd werd tegen grote prijsstijgingen, door de luchthaven werd ingetrokken. De toezegging dat daar een nieuw convenant voor in de plaats zou komen, is tot nog toe niet nagekomen. De organisatie ziet zich nu geplaatst voor kosten die verviervoudigd zijn.

Antoin, piloot van het eerste uur van het eiland, zegt voornemens te zijn een officiële brief te sturen aan de directeur Maarten van der Scheer, om te protesteren tegen de gang van zaken.