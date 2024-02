Vacature Fysiotherapeut

We zijn op zoek naar een fysiotherapeut voor 3 dagen per week, vanaf mei tot eind augustus. Als je Bonaire wilt ontdekken naast je parttime baan, is dit de perfecte kans voor jou. Ontdek het eiland terwijl je jouw passie uitoefent. Interesse? Neem contact met ons op voor meer informatie!

Wat wij zoeken:

Iemand die onderdeel wil gaan uitmaken van ons team;

Een excellente team-player is, maar ook iemand die goed solistisch kan werken;

Affiniteit heeft met Leefstijlcoaching, Stoppen met Roken;

Ervaring met Gecombineerde Leefstijl Interventie

Flexibele instelling.

Wat wij bieden:

Een afwisselende multidisciplinaire en leerzame werkomgeving;

Een plek binnen een sterk, leuk en hardwerkend team;

Een passend salaris en arbeidsvoorwaarden.

Ben jij de collega waar we naar op zoek zijn?

Stuur je CV en motivatiebrief naar Ingrid Havermans via gm@bonbida.com.