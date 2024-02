Vacature Fitness Trainer

Word onze fitnessinstructeur: 20 uur wekelijks, met extra uren voor collega’s op vakantie!

Bij Bon Bida Bonaire vinden we het belangrijk dat onze leden goed worden begeleid. Je bent in staat een intake uit te voeren, metingen te verrichten en de sporter intrinsiek te motiveren. Aan de hand van de doelen en testgegevens kun je een persoonlijk programma voor het lid op maat opstellen en uitleggen. Je bent representatief, klantvriendelijk en collegiaal, maar ook stressbestendig en resultaatgericht. Je bent goed in mondelinge communicatie en je beschikt over voldoende verantwoordelijkheidsgevoel voor een gezellige, klantvriendelijke en schone club.

Wat vragen wij?

Minimaal in het bezit van een relevante opleiding.

Bij voorkeur beschikbaar je over minimaal 1 jaar relevante werkervaring

Je bent zowel communicatief als social vaardig.

Je bent gedreven en loopt niet weg voor uitdagingen.

Wat bieden wij?

Wij bieden een functie in een open en collegiale werkomgeving op het Nederlands-Caribische eiland Bonaire. Je zult gaan werken vanuit de gym van Bon Bida Bonaire, het gezondheidscentrum.

Interesse? Stuur je cv en motivatiebrief naar Ingrid Havermans via gm@bonbida.com.