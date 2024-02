Daisy Coffie (M21): ‘Organisatie eilandsraad belangrijk verbeterd’

KRALENDIJK- Volgens de fractievoorzitter van de politieke partij M21, Daisy Coffie is het functioneren van de organisatie van de Eilandsraad door recente inspanningen naar een veel hoger niveau getild.

Coffie maakte haar opmerkingen tijdens een interview op dinsdag met Bubui Cecilia van de radiozender BONFM. De politiek leider van M21 merkte tijdens het interview op dat er in de afgelopen weken uit bepaalde hoeken veel kritiek te horen was op acties van de eilandsraad en interim-griffier Arjen de Wolff. “Maar dankzij het werk van de afgelopen maanden, functioneert de Raad inmiddels wel op een compleet ander en hoger niveau”.

“Toen de vorige griffier vrij plotsklaps haar ontslag indiende, moest er niet alleen op korte termijn een interim-griffier worden gevonden en aangesteld, maar was er een veelheid aan zaken rondom de organisatie van de eilandsraad, die eerder nooit goed waren geregeld”, zegt Coffie.

Coffie benadrukte ook dat de hele eilandsraad en alle fracties bij het proces betrokken waren. “Ik wil ook zeggen dat dit alles niet slechts één enkele maal, of maar vluchtig is besproken. Integendeel’; er is wekenlang met zijn allen vergaderd over de gewenste veranderingen, die ook breed gedragen werden”.

Goedkeuring

Coffie wijst er ook op dat alle regelingen betreffende de eilandsraad, welke ter goedkeuring moesten worden voorgelegd aan Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond, die eind 2023 ook hebben ontvangen.

“Ik kan mij dan ook echt niet aan de indruk onttrekken dat bepaalde zaken om partijpolitieke redenen nu moedwillig in een negatief daglicht worden gesteld. In werkelijkheid is er veel werk verzet dat niet alleen ten goede komt aan het functioneren van de eilandsraad, maar ook aan de voorwaarden waaronder dat alles gebeurt”, aldus Coffie.