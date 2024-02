Veel watersport plezier afgelopen weekend op Bonaire

KRALENDIJK – Watersporters hebben afgelopen weekend volop kunnen genieten van de harde wind die aanwezig was. Op zaterdag werd er maar liefst 31 knopen wind gemeten. Vooral wind- en kitesurfers genoten met volle teugen.

Afgelopen weekend waaide een oostenwind flink over het eiland. Na de wind reversal van de week ervoor, was dit een verademing voor de watersporters. Meteen kwamen watersportgenieters in hun vrije weekend richting de stranden van Bonaire om te gaan varen. Op de stranden van Sorobon was het een drukte van jewelste. Veel kinderen en volwassenen huurden een surfplank van één van de windsurf scholen en gingen het water op.

Ook fanatieke windsurf kinderen waren afgelopen weekend veel op het water te zien.

Lessen gingen niet door

Ook de kitesurfers konden genieten. Op bepaalde momenten was het zo druk op het water, dat er te weinig ruimte leek tussen de twee boeien op het water om veilig te sporten. De harde wind zorgde er wel voor dat er hoge golven waren. De lessen die op zondag stonden gepland, gingen daardoor niet door. Gedurende de dag werd het op het kitesurf strand afgelopen weekend steeds drukker.

Windvoorspelling

Van de harde wind kan nog genoten worden tot en met maandag. De windsnelheid zal dan nog 25 knopen zijn. Op dinsdag wordt de wind minder en op woensdag zal deze nog maar maximaal acht knopen zijn. Het zal wachten worden tot het nieuwe weekend, waarin de wind weer aantrekt.